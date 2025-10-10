प्रशांत किशोर और पवन सिंह की पत्नी Jyoti Singh के बीच क्या हुई बात, चुनाव लड़ने पर साफ किया रुख

Jyoti Singh controversy: भोजपुरी अभिनेता और राजनेता पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने शुक्रवार को जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) से मुलाकात की. मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि वह चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सभी महिलाओं के लिए न्याय की मांग करने आई हैं.

Jyoti Singh ने क्या कहा ?

ज्योति सिंह ने कहा, “मैं किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक महिला और बहन के तौर पर न्याय मांगने आई हूं. मेरे साथ जो हुआ, वो किसी और महिला के साथ न हो, यही चाहती हूं.”

चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की-प्रशांत किशोर

जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि “ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई हैं. इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है. सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है. उन्होंने बस अपनी यह बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें यह चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो. “

जनसुराज पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा-प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि “यह चाहती हैं कि उन्हें जनसुराज से मदद मिले.किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा.”

पवन सिंह को लेकर प्रशांत किशोर ने कही ये बात

प्रशांत किशोर ने कहा कि “पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं. मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनकी बात सुनूं. बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति यदि उसे लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं.”