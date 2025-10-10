सरकार दे रही है 60 साल से ऊपर के लोगों को ये बड़े फायदे, इलाज से लेकर यात्रा तक सब कुछ मुफ्त!
Senior Citizen Benefits Scheme 2025 : 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिक अब सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, टैक्स छूट और यात्रा सुविधा जैसे लाभ उठा सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 10, 2025 2:13:29 PM IST

Senior Citizen Benefits Scheme 2025 : भारत सरकार ने 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोगों के लिए कई खास योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा देना है ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें. अगर आप या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इन योजनाओं की जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है. अगर आपको इस योजना के बारे में अभी तक नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि क्या होता है सीनियर सीटीजन बेनिफिट स्कीम.

सरकार ने वरिष्ठ नागरिक लाभ योजना 2025 (senior citizen benefits scheme 2025) के तहत कई सुविधाएं एक साथ जोड़ी हैं. ये स्कीम 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है. इसमें पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, ब्याज पर लाभ, टैक्स छूट, और यात्रा में छूट जैसे फायदे शामिल हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है.

योजना के बारे में 

इस योजना का नाम है सीनियर सीटीजन बेनिफिट स्कीम और इसमें 60 साल के ऊपर के लोगों को फायदा मिलेगा. जो मेन लाभ होंगे उनमे शामिल है-  पेंशन, बीमा, टैक्स छूट, ब्याज लाभ, यात्रा छूट. इस स्कीम में आवेदन करना काफी आसान है ये ऑनलाइन/ऑफलाइन  दोनों तरीके से की जा सकती है.  इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आप राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल वेबसाइट पर जाएं. योजना के लिए आवेदन करने की तारीख अभी तय नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कर लें.

निवेश पर अच्छा रिटर्न

60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें 8.2% की ब्याज दर मिलती है, जो सामान्य योजनाओं से काफी ज्यादा है. आप इसमें 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. ये सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए पूरी तरह सेफ भी है.

बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. अब 60+ उम्र वाले लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर 1 लाख रुपये तक टीडीएस नहीं देना होगा. किराए से होने वाली आय पर भी 6 लाख रुपये तक कोई TDS नहीं लगेगा. इससे बुजुर्गों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य सुविधाएं: अब इलाज भी होगा फ्री

आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. ये सुविधा सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध है. कुछ राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का इलाज करती हैं. कई जगहों पर घर बैठे डॉक्टर की सलाह और दवा की होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जा रही है.

 यात्रा और बैंकिंग की सहूलियतें

रेलवे और बस यात्रा में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा मिलती है. रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्गों के लिए अलग लाइन होती है, जिससे वे आराम से टिकट ले सकें. हालांकि रेलवे टिकट पर छूट फिलहाल बंद है, लेकिन राज्यों की बस सेवाओं में 40% से 50% तक छूट दी जा रही है. हरियाणा की हैप्पी कार्ड योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को साल में 1000 किमी तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है.

 कैसे पाएं इन योजनाओं का लाभ?

इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपको सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करना होगा. दस्तावेजों में पहचान पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होती है. आवेदन आप राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल या नजदीकी सरकारी सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं.

