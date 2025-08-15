Only 2 slabs in GST: स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली का सबसे बड़ा तोहफ़ा! PM मोदी ने किया ऐलान — सस्ती होंगी ज़रूरी चीज़ें

Only 2 slabs in GST: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है आपको बता दें कि PM मोदी ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों में बड़े सुधार की घोषणा की है। आपको मालूम होगा की मौजूदा समय में 5%, 12%, 18% और 24% के चार स्लैब लागू हैं लेकिन इसी वर्ष दिवाली से पहले इन चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब (स्टैंडर्ड और मेरिट) लागू किए जा सकते हैं। विशेष दरें केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए रखी जाएंगी। इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, कीमतों में कमी लाना और आम जनता की जिंदगी को आसान करना है।
किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग के लोगो को मिलेगी राहत
यही नहीं सरकार ने ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेज दिया है। वहीँ वित्त मंत्रालय का कहना है कि सुधार लागू होने से किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को खास लाभ मिलेगा। आपको बताते चलें कि सरकार को वर्तमान में जीएसटी से हर महीने करीब ₹2 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है।
मुख्य प्रस्तावित सुधार की बात करें तो
ढांचागत बदलाव
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार, ताकि इनपुट और आउटपुट टैक्स दरों का अंतर खत्म हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जटिलता कम हो।
- टैक्स से जुड़ी परिभाषाओं और नियमों को सरल बनाकर विवाद कम करना।
- टैक्स स्लैब को लंबे समय तक स्थिर रखना, ताकि उद्योगों का भरोसा बढ़े।
कर दरों का सरलीकरण
- चार स्लैब की जगह दो मुख्य स्लैब — स्टैंडर्ड और मेरिट।
- चुनिंदा वस्तुओं पर ही विशेष दरें।
- कंपेन्सेशन सेस में कमी, जिससे वित्तीय घाटा कम हुआ और टैक्स स्ट्रक्चर को तार्किक बनाने में मदद मिली।
- जनजीवन और कारोबार में आसानी
- लघु उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा।
- निर्यातकों के लिए ऑटोमैटिक रिफंड की सुविधा।
- पहले से भरे रिटर्न (प्रि-फिल्ड रिटर्न) की व्यवस्था, जिससे मानवीय दखल और त्रुटियों में कमी।
- दिवाली पर ‘दोहरे तोहफे’ का वादा
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सम्बोधन करते हुए कहा कि जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के बाद अब अगली पीढ़ी के सुधारों का समय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिवाली तक ये सुधार लागू होंगे और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी और छोटे-मझोले कारोबार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे नागरिकों के लिए “दिवाली का तोहफा” बताया।