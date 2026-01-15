Home > देश > संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर आपस में भिड़े 2 समुदाय, हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने धारा 163 की लागू; इंटरनेट सेवा भी बंद

Sundergarh Unrest News: ओडिशा से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, सुंदरगढ़ शहर में एक घर में संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी.

By: Sohail Rahman | Published: January 15, 2026 9:07:39 PM IST

Odisha Sundergarh Unrest News: ओडिशा के सुंदरगढ़ शहर में एक घर में संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. गुरुवार शाम 6 बजे से पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 भी लागू कर दी गई है. सुंदरगढ़ के जिलापाल शुभंकर मोहपात्रा ने कहा कि मुख्य मार्केट में जो हिंसा हुई थी वह अभी शांत है और हम इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं.

जानकारी सामने आ रही है कि इलाके में पुलिस बल व्यापक मात्रा में तैनात है और बीएनएस की धारा 163 लागू है. इसके बाद हम पूरे सुंदरगढ़ शहर में भी बीएनएस की धारा 163 लागू करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि स्थिति हमारे नियंत्रण में रहे.

24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक

शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. हम आम जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें और उन्हें फैलने में मदद न करें. हम आम लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं कि प्रशासन के साथ सहयोग करें और शहर में शांति बनाए रखने में मदद करें. आगे चलकर हम शांति समिति के साथ मिलर मामले का निपटारा करेंगे और बैठक बुलाकर शांति लौटाएंगे.

जानकारी के अनुसार, रीजेंट मार्केट इलाके से आई एक समुदाय के उग्र भीड़ ने नारी कल्याण केंद्र के पास स्थित एक घर में तोड़फोड़ की. इस दौरान भीड़ ने एक पिकअप वैन में आग लगा दी, जबकि एक कार और एक स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाया गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन  मौके पर पहुंची और हिंसा पर काबू पाया. फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं. इसको लेकर डीआईजी ब्रजेश राय का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि आज हमें सूचना मिली कि किसी तरह के संदिग्ध खाद्य पदार्थ को लेकर सुंदरगढ़ के मुख्य मार्केट में हिंसा शुरू हो गई है. सूचना मिलने के तुरंत बाद जिले के अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे पर अचानक फिर हिंसा भड़की और पत्थरबाजी शुरू हो गई.

जिला प्रशासन ने की ये अपील

किसी तरह से हिंसा को रोक कर दोनों पक्षों से बातचीत की गई है. इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है और किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगाई गई है. हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इलाके में शांति श्रृंखला को बनाए रखें और प्रशासन के साथ सहयोग करें . इलाके में 10 प्लाटून फोर्स को तैनात किया गया है. अपील कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और सुंदरगढ़ जैसे भाईचारे के शहर में शांति बना कर रखेंगे.

एसपी को निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठक बुलाकर मामले को किसी तरह से सुलझाया जाए. उन्होंने आगे कहा कि हम आशा कर रहे हैं कि इलाके में जल्दी शांति लौट आएगी. जिला प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. 

