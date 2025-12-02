Home > देश > एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान

एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान

Bhopal Gas Tragedy: ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है. इस संदर्भ में, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के इतिहास और महत्व को समझना काफी ज़रूरी है.

By: Heena Khan | Published: December 2, 2025 9:31:19 AM IST

Bhopal gas tragedy
Bhopal gas tragedy


National Pollution Control Day: ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है. इस संदर्भ में, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के इतिहास और महत्व को समझना काफी ज़रूरी है. हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी.

दावा किया जाता है कि अमेरिकी केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से ज़हरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने से कम से कम 4,000 लोगों की जान चली गई. यह गैस भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में आबादी वाले इलाके में फैल गई थी. हम जानते हैं कि प्रदूषण पर्यावरण की समस्याओं का एक मुख्य कारण है. नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के इस मौके पर, हम पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण कंट्रोल के बारे में कुछ खास बातों पर नज़र डालते हैं.

जानिए पूरा इतिहास 

नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का मकसद पॉल्यूशन के खतरनाक असर के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को पर्यावरण से जुड़े खतरों के खतरनाक नतीजों के बारे में जागरूक करना है. यह भोपाल गैस त्रासदी जैसी आपदाओं से बचने के तरीकों की एक पर्फेक्ट याद दिलाने का भी काम करता है. पता चला है कि भोपाल गैस त्रासदी में, 15,000 से ज़्यादा लोग ज़हरीली गैस को सांस में लेने के साइड इफ़ेक्ट से बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

क्या है इसका महत्व 

नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पॉल्यूशन के खतरनाक नतीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यह सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देता है. नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पॉल्यूशन कंट्रोल के तरीकों को भी बढ़ावा देता है, सभी को इको-फ्रेंडली तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा देता है और पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव की कोशिशों में मदद करता है. यह दिन बदनाम भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को भी सम्मान देता है.

Indian Airspace: श्रीलंका की मदद के लिए एक हुआ भारत-पाक! पड़ोसी मुल्क में आई मुसीबत में बन मसीहा, लेकिन…

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी हलचल! देखें ताज़ा रेट्स

Tags: Air PollutionBhopal NewsDelhi AQINational Pollution Control Day
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान
एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान
एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान
एक साथ 4 हजार लोगों की जान ले गई जहरीली हवा! हर तरफ बिखरी पड़ीं थीं लाशें, भोपाल बन गया था कब्रिस्तान