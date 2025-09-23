Indian Railways: नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का खाना, 50 ट्रेनों में की व्यवस्था
Indian Railways: नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का खाना, 50 ट्रेनों में की व्यवस्था

IRCTC के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों से चलने वाली करीब 50 ट्रेनों जिनमें सप्तक्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस प्रमुख हैं इनमें यह सुविधा दी जाएगी. जानें पूरा मामला.

Indian Railways
Indian Railways

Indian Railways: नवरात्र के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने घोषणा की है कि वे इस दौरान फलाहार पर रहने वाले यात्रियों के लिए लहसुन-प्याज का भोजन उपलब्ध कराएगा. ये विशेष भोजन यात्रियों की मांग पर बेस किचन से ट्रेन में पहुंचाया जाएगा. यही व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर स्थित फ़ूड प्लाज़ा और कैंटीनों में भी लागू की जाएगी. आईआरसीटीसी (IRCTC) के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों से चलने वाली लगभग 50 ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें सप्तक्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस शामिल हैं.

रेल नीर की पानी बोतल सस्ती

इसी बीच यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है. रेल नीर की पानी की बोतलें अब 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में उपलब्ध होंगी. जीएसटी (GST) दरों में कमी के बाद रेलवे बोर्ड ने नई कीमत के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. यदि कोई खानपान कर्मचारी निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेता है, तो यात्री रेल मदद पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा.

सुरक्षा के मोर्चे पर भी रेलवे सख्त

रेलवे ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी कड़े कदम उठाए हैं. दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे क्षेत्र में विशेष जीआरपी (GRP) तैनात की गई है. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और छीनाझपटी जैसे अपराधों को रोकने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी ट्रेनों और स्टेशनों पर निगरानी रखेंगे.

रेलवे पुलिस अधीक्षक वीणा कुमारी ने अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग में उन्हें गोरखपुर बलिया (UP) और बरौनी के सीमावर्ती स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए. यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा और ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी. 

विशेष टीमों को साउंड सिस्टम, ड्यूटी रजिस्टर, कार्ड, पैम्फलेट और बैनर उपलब्ध कराए गए हैं. यात्रियों को सतर्क करने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई. अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दें और सहयोग करें.

