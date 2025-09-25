Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय
Home > देश > Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

Namo Bharat Corridor 2025: ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक की घंटों की दूरी अब मिनटों में पूरी होगी. नमो भारत ट्रेन की तैयारियों के साथ एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने वाली है. पढ़िए यह विशेष रिपोर्ट.

By: Shivani Singh | Published: September 25, 2025 5:04:39 PM IST

Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

Greater Noida और Gurugram के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन शहरों के बीच घंटों का सफर मिनटों में तय होगा. नमो भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ NCR के लोगों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक कनेक्टिविटी का तोहफ़ा मिलने जा रहा है. जानिए इस विशेष योजना के बारे में, जिसमें प्रस्तावित कॉरिडोर से लेकर हाई-स्पीड ट्रेन और आधुनिक स्टेशनों तक की पूरी जानकारी शामिल है.

पिछले कुछ महीनों में, नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सीधे जोड़ेगा. इस प्रस्तावित रैपिड रेल लाइन से आवागमन की समस्या, यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है.

नमो भारत कॉरिडोर क्या है?

यह परियोजना NCRTC द्वारा “Namo Bharat” ब्रांड के तहत कई क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTC) कॉरिडोर बनाने के प्रयास का हिस्सा है. ये सेमी-हाई-स्पीड लाइनें हैं जिनका उद्देश्य एनसीआर के शहरों में तेज़, उच्च-आवृत्ति कनेक्टिविटी प्रदान करना है. यह कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ (82 किमी) के बीच चलता है और इसमें गाजियाबाद, मोदीनगर और मुरादनगर सहित कई स्टॉप हैं. न्यू अशोक नगर (दिल्ली) और मेरठ साउथ (यूपी) के बीच 55 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से चालू है.

अभी खुलने वाले खंडों में सराय काले खां → न्यू अशोक नगर (दिल्ली की ओर) और मेरठ दक्षिण → मोदीपुरम (मेरठ की ओर) शामिल हैं.

दिल्ली-मेरठ RRTC (नमो भारत) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आठ RRTC कॉरिडोर बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पहले से ही पाइपलाइन में हैं (दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर, और दिल्ली-पानीपत).

गुरुग्राम-से-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर को फरीदाबाद से होकर गुजरने की योजना बनाई जा रही है, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को और अधिक कुशलता से जोड़ा जा सकेगा. इसकी विशेषता है कि यह 180 किमी/घंटा की अधिकतम गति और हर 5-7 मिनट में उपलब्ध होगी और आधुनिक ट्रैक संरेखण इस रैपिड रेल कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएं हैं. यह अन्य नमो भारत परियोजनाओं (उदाहरण के लिए, गाजियाबाद-जेवर हवाई अड्डा कॉरिडोर) से जुड़कर एक नेटवर्क रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण करेगा.

अब ISRO की मदद से बॉर्डर पर दुश्मनों पर रखी जाएगी सख्त नज़र

ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम आवागमन बनाएगा आसान

ट्रेनों के तेज़ गति (180 किमी/घंटा तक) पर चलने और सड़क यात्रा की तुलना में कम ठहराव होने की वजह से, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के बीच का समय कार, बस या यहाँ तक कि मेट्रो से लगने वाले 2 से 2.5 घंटे की तुलना में लगभग 60 मिनट तक कम होने की उम्मीद है. इसलिए हुआ ना घंटों की दूरी मिनटों में तय. यह लाइन गाजियाबाद-जेवर हवाई अड्डा परियोजना सहित अन्य प्रमुख परिवहन गलियारों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है. इसका मतलब है कि ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम जाने वाला कोई भी व्यक्ति कई बार लंबी सड़क यात्रा करने के बजाय इस परिवहन का उपयोग कर सकता है.

कौन-कौन से स्टेशन होंगे?

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा/ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर पर प्रस्तावित और संभावित स्टेशन इस प्रकार हैं:

IFFCO चौक (गुरुग्राम): दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर प्रारंभिक बिंदु.
सेक्टर 54, गोल्फ कोर्स रोड (गुरुग्राम): गुरुग्राम के मध्य इलाकों तक पहुँच प्रदान करता है.
बाटा चौक (फरीदाबाद): फरीदाबाद में पहला प्रमुख पड़ाव.
सेक्टर 85-86 (फरीदाबाद): फरीदाबाद के भीतर एक और पड़ाव, चौराहे/डिवाइडर रोड क्षेत्र में.
सेक्टर 142-168 (नोएडा): नोएडा क्षेत्र में एक स्टेशन की योजना है.
सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा): ग्रेटर नोएडा में इस खंड के लिए टर्मिनल स्टेशन। यह भविष्य के गाजियाबाद-जेवर हवाई अड्डा गलियारे से भी जुड़ता है.
शुरुआत में, छह स्टेशनों की पुष्टि हुई है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार संरेखण और माँग के आधार पर यह संख्या बढ़कर नौ हो सकती है.

यह कब शुरू होने की उम्मीद है?

NCRTC द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने के बाद, हरियाणा सरकार ने मई 2025 की शुरुआत में इस गलियारे (गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा/ग्रेटर नोएडा) के लिए मंज़ूरी दे दी थी. नमो भारत ट्रेन गलियारे के ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम विस्तार के लिए भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. इसका मतलब है कि ज़मीनी स्तर का आकलन हो चुका है.

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है और लगभग तीन महीनों में तैयार होने की उम्मीद है. डीपीआर जमा होने के बाद, आगे की मंज़ूरियाँ (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और संभवतः केंद्र सरकार) दी जाएंगी.

अलीगढ़ का सफर कर रहे हैं? ये कुछ छुपी धरोहरें आपको जरूर देखनी चाहिए

Tags: Greater Noida Gurugram ConnectivityHigh Speed Train IndiaNamo Bharat Corridor 2025Namo Bharat TrainNCR Rapid Rail
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय
Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय
Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय
Namo Bharat: ग्रेटर नोएडा-गुरुग्राम वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! घंटो की दूरी अब मिनटों में होगी तय