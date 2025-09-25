अलीगढ़ का सफर कर रहे हैं? ये कुछ छुपी धरोहरें आपको जरूर देखनी चाहिए

उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर सिर्फ़ अपनी ताली-उल-बुल्लाग और शिक्षा के लिए नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है. अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं, तो अलीगढ़ एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यहाँ की अधिकतर जगहें सस्ते खर्च में भी खूब सुख देती हैं. ज़रूरी नहीं कि महँगे होटेल्स या लग्ज़री पैकेज हों, कुछ घाटियाँ, पुराने मंदिर, किले और ज़िला-स्टेशन से करीब के स्थान आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

आलिगढ़ किला

आलिगढ़ किला शहर का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो पुरानी दीवारों और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. किले के अंदर प्रवेश शुल्क ज़्यादा नहीं है, और आप वहाँ घुमते हुए नज़ारे और हवादार खुली जगहों का आनंद ले सकते हैं. ऊँची दीवारों से पूरे शहर का दृश्य मिलता है, जिससे फोटो खींचने वालों के लिए यह जगह परफेक्ट है. शाम के वक्त यहाँ का वातावरण शांत और मन को थामने वाला होता है.

जामा मस्जिद

यह मस्जिद वास्तुकला और आस्था का संगम है. साधारण सजावट, विशाल गुम्बद और प्रार्थना का माहौल हर किसी को अल्प-खर्च में आध्यात्मिक शांति देता है. अंदर जाकर प्रार्थना में हिस्सा लेना या आसपास के बाजारों में चाय-नाश्ता करना इस अनुभव को और भी आसान और अर्थपूर्ण बना देता है.यहाँ किसी महँगी गाइड की ज़रूरत नहीं, स्थानीय लोगों से बातचीत, उनके भोजन और सौंदर्य का आनंद सारे अनुभव को और मानवीय बनाते हैं.

सईदपुर गाँव / पुराना गाँव इलाका

इस जगह की असली खूबसूरती इसकी सादगी और जीवन की धीमी रफ्तार में है. तंग गलियां, मिट्टी की दीवारें, पुराने घर और स्थानीय बाज़ार-ठेलों में घूमना एकदम आरामदायक अनुभव है. यहाँ किसी महँगी गाइड की ज़रूरत नहीं, स्थानीय लोगों से बातचीत, उनके भोजन और सौंदर्य का आनंद सारे अनुभव को और मानवीय बनाते हैं. अलीगढ़ ज़िले में कुछ पुराने इमारती धरोहरें और संग्रहालय मौजूद हैं जो इतिहास प्रेमियों के लिए बढ़िया हैं. ये स्थान ज़्यादातर प्रवेश फी कम रखते हैं और आप अल्प-उपयोगित रातों को भी बचा सकते हैं. यहाँ आप मुगल-कालीन चीज़ें, पुराने दस्तावेज़, पुरानी कलाकृतियाँ देख सकते हैं


