Mumbai Crime: सरकारी कोटे में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए , पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट

Mumbai Crime: अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इसके लिए मेहनत करें शॉर्ट कट रास्ता अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको कोई भी चुना लगा सकता है मुंबई के आजाद मैदान पुलिस थाने ने एक ऐसा ही केस हल किया है जहां दो युवकों ने मिल कर एक युवती से MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी कर ली युवती को बोला गया कि उनका एडमिशन सरकारी कोटे में कराया जाएगा।हैरानी इस बात की कि आरोपी खुद डेंटिस्ट है।

MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी

लेकिन उससे भी हैरानी इस बात की कि न तो एडमिशन हुए और न ही एडमिशन के लिए दो गई रकम वापस मिली जिसके बाद मामला मुंबई के आजाद मैदान थाने में पहुंचा जहां पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर के उनके पास से एडमिशन के नाम पर ली रकम भी तलब कर ली।

आजाद मैदान थाना के सीनियर पीआई श्रीकांत अड़ाते ने बताया

आजाद मैदान थाना के सीनियर पीआई श्रीकांत अड़ाते ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम कृष्ण मोहन शर्मा और ऐनुल हसन है। कृष्ण मोहन शर्मा पेशे से डेंटिस्ट है और ऐनुल हसन उसका कंपाउंडर है ।

मुंबई पुलिस ने अपील की है कि इस तरह के एडमिशन दिलाने वालों के झांसे में न आएं क्योंकि एडमिशन के नाम पर इस तरहबका फर्जी वाडा करने वाले बड़े आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं।