जिस यात्रा को लेकर लालू यादव ने खुद फूंकी जान, उसी पर टूट पड़े Tej Pratap Yadav, राहुल-तेजस्वी के किए धरे पर फेर दिया पानी!

Vote Adhikar Yatra: राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी अधिकार यात्रा और उसमें महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं की भागीदारी के बीच, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पार्टी से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर अधिकार यात्रा की औचित्य पर सवाल उठाया है।

तेजस्वी-राहुल कर रहे हैं भ्रमित

सोमवार को एक समाचार एजेंसी से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैंने महुआ विधानसभा में एक घोषणा की है और मैं महुआ में घूम रहा हूँ। महुआ की हर पंचायत में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैंने पहले भी वहाँ काम किया है।

तेज प्रताप ने कहा कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज दिया है। मैंने एक सड़क बनवाई है। मैं लगातार महुआ में घूम रहा हूँ। महुआ को ज़िला बनाने और एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करना है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को तेज प्रताप के ज़रिए चुनाव लड़ना होगा, वे लड़ेंगे, उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा।

यात्रा से लोग भ्रमित हो रहे हैं… तेज प्रताप ने कहा

मताधिकार यात्रा पर तेज प्रताप ने कहा कि वे दोनों (राहुल गांधी और तेजस्वी यादव) यात्रा कर रहे हैं। वे अपने मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों से कुछ नहीं होने वाला। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी होना चाहिए। सर, चुनाव आयोग इसे अपने तरीके से कम कर रहा है और ये लोग इसे अपने तरीके से कम कर रहे हैं। इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लोगों को काम पर ध्यान देना चाहिए। लोग भ्रमित रहेंगे और विपक्ष अपनी रोटी सेंकने में कामयाब हो जाएगा, इससे बचना चाहिए। लोगों को बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए।

पार्टी से निकाले गए, अपनी तैयारी कर रहे हैं

आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भाई-भतीजावाद और निजीकरण के आरोप में तेज प्रताप यादव को राजद से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से तेज प्रताप अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम तेज प्रताप की ओर से राज्य की दो विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की है।

