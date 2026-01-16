Mumbai BMC elections 2026: रेहमान डकैत की बीवी के साथ गुस्ताखी! वोट डालने के लिए दर-दर भटकीं धुरंधर एक्ट्रेस सौम्या टंडन, Video Viral

Mumbai BMC elections 2026: गुरुवार को महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में ‘धुरंधर’ फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन के साथ एक अजीब वाकया हुआ. वोट डालने के लिए पक्की इरादे से निकलीं एक्ट्रेस को मुंबई के कई पोलिंग बूथ पर कन्फ्यूजन और देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब था. घर से निकलने से पहले ऑनलाइन अपनी वोटिंग डिटेल्स चेक करने के बावजूद, सौम्या को एक बूथ से दूसरे बूथ पर भेजा जाता रहा. हर जगह अधिकारियों ने उन्हें अलग-अलग गाइड किया, जिससे वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज थीं कि उन्हें वोट कहां डालना चाहिए.

सौम्या टंडन ने क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए सौम्या ने अजीब स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वोटर डिटेल्स का स्क्रीनशॉट लेने और निर्देशों को कन्फर्म करने के बाद भी उन्हें अलग-अलग बूथ पर जाने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा, “मैं असल में वोट डालने गई थी, और मैंने ऑनलाइन चेक किया. मेरे घर के नीचे एक बूथ था जहां लोग मेरी मदद करने के लिए बैठे थे, मुझे बूथ या जगह के बारे में बताने के लिए. उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस जगह पर आना है. मैंने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आई, तो अब वो मुझे किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं कि आपकी लोकेशन ऑनलाइन कहीं और दिखा रही है.” सौम्या ने आगे कहा, “पहले, जब मैंने आज ऑनलाइन चेक किया, तो उन्होंने मुझे डालमिया कॉलेज जाने के लिए कहा था. तो अब मुझे नहीं पता कि यह कन्फ्यूजन क्यों है. जब मैं ऑनलाइन अपना नाम चेक करके यहाँ पहुँची, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी दूसरी जगह जाना है.”

मुश्किलों के बावजूद सौम्या का पक्का इरादा

मुश्किलों के बावजूद, सौम्या अपने नागरिक कर्तव्य को निभाने के लिए पक्की थीं. मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “हाँ, बिल्कुल. मैं वोट देना चाहती हूँ. यह मेरा अधिकार है, और यह मेरा कर्तव्य भी है. इसलिए मुझे वोट देना है. मुझे वोट देना ही है.” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वोट देने के लिए उन्होंने एक शूट भी छोड़ दिया था, जिससे पता चलता है कि वो लोकतंत्र में हिस्सा लेने को कितना ज़रूरी मानती हैं.

