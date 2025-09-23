ढाई घंटे में पूरा होगा मुंबई से अहमदाबाद का सफर, जानें कितना होगा भारत की पहली Bullet Train का  किराया

Mumbai Ahmedabad bullet train: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना (bullet train project) (मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) को लेकर बड़ा ऐलान किया है।अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor) पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 508 किलोमीटर लंबे खंड में से 320 किलोमीटर वायडक्ट का काम पूरा हो चुका है। वैष्णव ने यह भी बताया कि बुलेट ट्रेन का पहला खंड 50 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा खंड 2027 तक चालू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार बुलेट ट्रेन परियोजना 2028 तक ठाणे पहुंच जाएगी और 2029 तक मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक पूरी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि शेष खंडों पर काम तेज़ गति से चल रहा है और आने वाले वर्षों में पूरा हो जाएगा।

क्या है भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना ?

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना शिंकानसेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम ( Shinkansen technology transfer program) के तहत जापान के सहयोग से विकसित की जा रही है, जिसमें कम से कम दस E10 अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। जापान की शिंकान्सेन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सुरक्षा, समय की पाबंदी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है।

( के तहत जापान के सहयोग से विकसित की जा रही है, जिसमें कम से कम दस E10 अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। जापान की शिंकान्सेन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सुरक्षा, समय की पाबंदी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है। इसके चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति घंटा तक की गति से दौड़ेगी। जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर केवल दो घंटे रह जाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर का भूमिगत खंड होगा जिसमें ठाणे क्रीक के नीचे 7 किलोमीटर का खंड भी शामिल है।

इसके चालू होने के बाद मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना मार्ग पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और 12 कस्बों और शहरों को एक संपन्न आर्थिक गलियारे में जोड़ेगी.

मंत्री के अनुसार परियोजना का पहला चरण 2027 में सूरत-बिलिमोरा खंड पर शुरू होने की उम्मीद है, इसके बाद 2028 में ठाणे और 2029 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने की उम्मीद है.

भारत की पहली बुलेट ट्रेन

भारत की बुलेट ट्रेन एक आधुनिक, आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी और यात्रियों को आरामदायक बैठने की सुविधा, उच्च-गुणवत्ता वाले शौचालय और निर्बाध टिकटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का आनंद मिलेगा। इस कॉरिडोर के सभी स्टेशनों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें कार्यक्षमता, स्थिरता और आराम का संयोजन होगा।

ट्रेन यात्री विशाल वेटिंग रूम, लाउंज, कियोस्क और आसानी से नेविगेट करने में मदद के लिए स्पष्ट संकेत देख सकते हैं।

मार्ग के साथ रेलवे स्टेशनों में बच्चों के लिए नर्सरी और सामान रखने की जगहें शामिल होंगी, जिससे सभी यात्रियों के लिए दिन की यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी।

टिकट का किराया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टिकट का किराया किफायती होगा और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद तक की पूरी यात्रा का खर्च सीट क्लास और एसी विकल्पों के आधार पर 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। बीकेसी से ठाणे जैसी छोटी यात्राओं में खर्च कम होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में जापानी शिंकानसेन तकनीक का परिचय कराएगी, जो अपनी सुरक्षा, आराम और समय की पाबंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है।