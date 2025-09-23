चीन की इस कार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! बन गई दुनिया की सबसे तेज कार, Bugatti Chiron रह गई पीछे

BYD की लग्जरी सब-ब्रांड Yangwang ने दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार का नया रिकॉर्ड बनाया है. इसका नया हाइपरकार U9 Xtreme (या U9X) जर्मनी के Papenburg के ATP टेस्ट ट्रैक पर 308.4mph यानी 496.22 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पर दौड़ा. यह रफ्तार 304.1mph (489.4 किमी/घंटा) की Bugatti Chiron Super Sport 300+ की पिछली रिकॉर्ड स्पीड को पीछे छोड़ देती है.

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल, अब कोई मुकाबला नहीं

U9 Xtreme ने अपने ही पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. अब यह कार दुनिया की सबसे तेज कार बन गई है, चाहे वह इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल. यह कार चीन में पहले से बिक्री पर उपलब्ध U9 पर आधारित है, लेकिन इसे बेहद उच्च रफ्तार के लिए अपग्रेड किया गया है.

टेक्निकल खूबियां और इंजन

इस कार में 1,200V हाई-वोल्टेज सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, जो सामान्य 800V सिस्टम से बेहतर है. इसमें BYD की मशहूर ब्लेड बैटरी है, जिसका डिस्चार्ज रेट 30C है. कार में चार इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जिनकी स्पीड 30,000rpm तक जा सकती है. कुल मिलाकर कार की पावर 3,000PS से ज्यादा है.

नियंत्रण और स्टेबिलिटी

इतनी तेज रफ्तार में कार को कंट्रोल में रखने के लिए U9X में सेमी-स्लिक टायर्स और Yangwang की DiSus-X सस्पेंशन सिस्टम का ट्वीक्ड वर्जन है. इसके अलावा, एरोडायनामिक्स और चेसिस बैलेंस को भी रीडिजाइन किया गया है ताकि 300mph से ऊपर भी कार स्थिर रहे.

लिमिटेड प्रोडक्शन और एक्सक्लूसिविटी

Yangwang सिर्फ 30 यूनिट्स ही U9 Xtreme की दुनिया में बनाएगा, जिससे यह बहुत ही खास मॉडल बन गया है. इसका नाम “Xtreme” इसकी लिमिट्स को तोड़ने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि “X” का मतलब अज्ञात है, यानी कि ब्रांड भविष्य में और भी चुनौतीपूर्ण रिकॉर्ड हासिल करने का इरादा रखता है.

ग्लोबल हाइपर EV प्रतिस्पर्धा

अब U9X कई प्रसिद्ध हाइपर EVs से आगे है. उदाहरण के लिए, Rimac Nevera ने पहले एक्सेलेरेशन और टॉप स्पीड में रिकॉर्ड बनाए थे (258mph या 415kmph), वहीं Lotus Evija 2,000PS देती है लेकिन 300mph तक नहीं पहुंची. आगामी Tesla Roadster भी हाई-स्पीड वादे करता है, लेकिन प्रोडक्शन में अभी नहीं आया. पेट्रोल कारों में Bugatti Chiron Super Sport 300+ सबसे करीबी प्रतियोगी थी, लेकिन उसका 304.1mph रिकॉर्ड अब तोड़ दिया गया.

टेक्नोलॉजी और डिजाइन

U9X की डिजाइन में न केवल रफ्तार बल्कि स्टाइल और स्थिरता पर भी ध्यान दिया गया है. कार की बॉडी और सस्पेंशन सेटअप ऐसा बनाया गया है कि हाई-स्पीड में भी ड्राइविंग पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल में रहे. यह कार सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का प्रतीक भी है.