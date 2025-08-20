Mumbai accident: करेंट से लग कर हुई युवक की मौत ,हेड फोन बना मौत का सबब

मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट

Mumbai accident: अगर आपको यह आदत है कि आप कान में हेड फोन लगा कर चलते हैं तो यह आपके लिए खबर बहुत अहम है क्योंकि इससे आपको जन भी जा सकती है इसलिए खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती हैै क्योंकि मायानगरी में एक ऐसी ही सांसिखेज हादसा पेश आया है।

बिजली का झटका लगने से मौत

भारी बारिश में हेडफ़ोन लगाकर यात्रा करना एक 17 वर्षीय लड़के की जान ले सकता था यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा । भांडुप के पन्नालाल कंपाउंड इलाके में दीपक पिल्ले नाम के 17 वर्षीय लड़के की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई इससे पहले कि लोग उसे बचा पाते तबतक देर हो चुकी थी।

लोगों ने आवाज भी दी, हेडफ़ोने की वजह से सुन नहीं पाया युवक

दीपक एलबीएस मार्ग स्थित अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। लेकिन सड़क पर महावितरण का एक हाई-टेंशन तार खुला था। उसमें प्रवाहित करंट की चपेट में आने से दीपक की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक दीपक ने कान में हेडफ़ोन लगाया हुआ था। हालांकि लोगों ने उसे आवाज भी दी लेकिन हेड फोन लगाने की वजह से आवाज अनसुनी हो गई और वह मौत के मुंह में चला गया।

यहाँ के नागरिकों ने उसे आवाज़ देकर किनारे हटने के लिए भी कहा लेकिन कानों में हेडफ़ोन लगे होने के कारण वह सुन नहीं पाया और तार के संपर्क में आ गया और बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि यहाँ के नागरिकों ने यहाँ से यात्रा करने वाले कई लोगों को सूचित करके किनारे हटने के लिए कहा था वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों की सावधानी से कई नागरिकों की जान बच गई।