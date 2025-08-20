Home > देश > Mumbai: तीन पूर्व पार्षद एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल

Mumbai: तीन पूर्व पार्षद एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल

August 20, 2025

मुंबई से शहीद अंसारी की रिपोर्ट 
Mumbai: शिवसेना प्रमुख नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यों पर भरोसा करते हुए, कल्याण डोंबिवली नगर निगम के तीन पूर्व पार्षद आज शिवसेना में शामिल हो गए। कल्याण ग्रामीण तालुका प्रमुख मुकेश पाटिल, तालुका प्रमुख प्रकाश म्हात्रे, उभाठा की पूर्व पार्षद प्रेमा म्हात्रे और पूर्व पार्षद प्रमिला पाटिल, संघर्ष समिति की पूर्व पार्षद शैलजा भोईर, कोलेगांव के सरपंच राकांपा लालचंद भोईर, सरपंच सुनील भोईर, गुरुनाथ जाधव सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज उपमुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुए। ठाणे में आयोजित पार्टी प्रवेश समारोह में विधायक राजेश मोरे, शिवसेना सचिव राम रेपाले, कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे आदि उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा 

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया। हमने 80 में से 60 सीटें जीतीं। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे 60 विधायक चुनकर आए। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उभाठा की आलोचना करते हुए कहा कि जनता ब्रांड की बैंड बजा रही है। जब वे चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती हैं और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब होती हैं, लेकिन बेस्ट कर्मचारी क्रेडिट यूनियन का चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ था, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उभाठा की आलोचना की।

विधानसभा चुनाव में जनता ने हमारा साथ दिया- शिंदे 

 किसानों को 45,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की

पिछले ढाई साल में आम जनता के हित में लिए गए फैसले। महायुति काल में, निलंबित सरकार के सभी गतिरोधक हटा दिए गए। इसलिए, लोगों ने महायुति को 232 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत दिया, उन्होंने कहा। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि महायुति आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। प्रशासन को भारी बारिश का तुरंत पंचनामा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में महायुति सरकार ने किसानों को 45,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है और अब भी सरकार किसानों के पक्ष में है।

