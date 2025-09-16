Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट
Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट

Mother dairy ने दूध, पनीर, मक्खन, घी और आइसक्रीम सहित कई उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की है. नई जीएसटी दरों के साथ अपडेटेड प्राइस लिस्ट 16 सितम्बर से लागू. यहाँ देखें पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: September 16, 2025 4:20:46 PM IST

Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट

Mother Dairy Latest Price List: मदर डेयरी ने अपने कई लोकप्रिय डेयरी उत्पादों पर नई जीएसटी दर के अनुसार कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. उपभोक्ताओं के लिए ख़ुशी की बात यह है कि ये नई दरें मदर डेयरी ने आज से ही यानी 16 सितम्बर से लागू कर दी है. नई कीमतें टेट्रा पैक यूएचटी दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी और यहाँ तक कि मिल्कशेक जैसी रोजमर्रा की ज़रूरतों पर भी लागू होंगी.

मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने बताया है कि यूएचटी यानी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दूध (mother dairy milk rate) की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. 77 रुपये वाला यूएचटी दूध अब 75 रुपये में मिलेगा. वहीं, 200 ग्राम पनीर (मदर डेयरी पनीर की कीमत) अब 75 रुपये में मिलेगा. वहीं अब 500 ग्राम मक्खन (Mother Dairy Butter Price) पर 20 रुपये की बचत होगी. मदर डेयरी का एक लीटर घी पाउच (Mother Dairy Ghee Price) अब 675 रुपये की बजाय 645 रुपये में मिलेगा.

पूरा रेट चार्ट (Mother Dairy product Rate Chart) 

प्रोडक्ट लिस्ट

प्रोडक्ट कैटेगरी

मात्रा

पुरानी MRP (₹)

नई MRP (₹)

यूएचटी दूध (टोंड; टेट्रा पैक)

1 लीटर

77

75

यूएचटी दूध (डबल टोन्ड; पाउच)

450 मिलीलीटर

33

32

मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आम, रबड़ी)

180 मिलीलीटर

30

28

पनीर

200 ग्राम

95

92

पनीर

400 ग्राम

180

174

मलाई पनीर

200 ग्राम

100

97

मक्खन

500 ग्राम

305

285

मक्खन

100 ग्राम

62

58

पनीर क्यूब्स

180 ग्राम

145

135

पनीर के स्लाइस

200 ग्राम

170

160

पनीर के स्लाइस

480 ग्राम

405

380

पनीर के स्लाइस

780 ग्राम

480

450

पनीर ब्लॉक

200 ग्राम

150

140

चीज़ स्प्रेड (क्रीमी प्लेन, पिरी पिरी, लहसुन और हर्ब्स)

180 ग्राम

120

110

कटा हुआ मोत्ज़ारेला चीज़

1000 ग्राम

610

575

घी कार्टन पैक

1 लीटर

675

645

घी कार्टन पैक

500 मिलीलीटर

345

330

घी टिन

1 लीटर

750

720

घी की थैली

1 लीटर

675

645

गाय के घी की थैली

1 लीटर

685

655

गाय के घी की थैली

500 मिलीलीटर

350

335

गाय के घी का जार

1 लीटर

750

720

गाय के घी का जार

500 मिलीलीटर

380

365

गाय के घी का जार

200 मिलीलीटर

190

184

गाय के घी का कार्टन पैक

1 लीटर

685

655

गाय के घी का कार्टन पैक

500 मिलीलीटर

350

335

प्रीमियम गाय का घीगिर गाय

500 मिलीलीटर

999

984

 

प्रोडक्ट कैटेगरी

पुराना GST

नया GST

सफल मूल्यवर्धित बागवानी उत्पाद

जमे हुए स्नैक्स

12%

5%

जाम

12%

5%

अचार

12%

5%

पैकेज्ड नारियल पानी

12%

5%

टमाटर की चटनी

12%

5%

जानिए कब से और कितने दिनों की होंगी दशहरे की छुट्टियां?

 

आइसक्रीम, कसाटा और कुल्फी रेट चार्ट

आइटम्‍स

SKU

पुरानी MRP (₹)

नई MRP (₹)

नई GST दर (%)

आइस कैंडी

45 ग्राम

10

9

5%

वनिला कप

50 मि.ली.

10

9

5%

चॉकोबार

30 मि.ली.

10

9

5%

चोको वनिला कोन

100 मि.ली.

30

25

5%

बटरस्कॉच कोन

100 मि.ली.

35

30

5%

कसाटा

150 मि.ली.

70

60

5%

केसर पिस्ता कुल्फी

60 ग्राम

40

30

5%

स्ट्रॉबेरी क्रश टब

1 लीटर

330

300

5%

शाही मेवा मलाई टब

1 लीटर

330

300

5%

बटरस्कॉच कॉम्बो

700 मि.ली. x 2

270

250

5%

 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि सुबह और शाम आप मिल्क बूथ से जो दूध के पैकेट लाते हैं, उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है. केवल अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट वाले यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले दूध के पैकेट की कीमतों में कमी की गई है.

कंपनी के एमडी ने क्या कहा?

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी में हालिया कटौती उपभोक्ताओं के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण पैकेज्ड उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा, “मदर डेयरी एक ग्राहक-केंद्रित कंपनी है और हम कर में पूरी राहत उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहे हैं.”

Public Holidays: अगले 15 दिन तक कब-कब तक बंद रहेंगे बैंक, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर? फटाफट कर लें नोट

Mother Dairy GST Update, Mother Dairy New Rates, Mother Dairy Price Cut 2025, Milk Paneer Butter Ghee Ice Cream Prices, Dairy Products Price List
Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट

Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट
Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट
Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट
Mother Dairy New Rates: दूध-पनीर से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ हुआ सस्ता, मदर डेयरी ने आज से ही घटाए दाम, देखिए पूरी लिस्ट