Home > देश > नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा

नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा

UP crime: अगर घरवालों ने बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी होती, तो यह घटना एक दुखद अंत में बदल सकती थी।

Published By: Ashish Rai
Published: September 7, 2025 18:51:25 IST

Muradabad crime(AI तस्वीर)
Muradabad crime(AI तस्वीर)

Muradabad crime: यूपी के मुरादाबाद के करूला मोहल्ले में शुक्रवार को हुई एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक महिला ने अपने 15 दिन के नवजात बेटे को अचानक फ्रीजर में रख दिया। कड़ाके की ठंड में जब बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, तो घरवालों को इसकी भनक लग गई। आवाज़ सुनते ही घरवाले दौड़े और तुरंत बच्चे को बाहर निकाला। अगर कुछ पल की भी देरी होती, तो मासूम की जान जा सकती थी।

School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट

जानिए वजह

जांच में मालूम चला कि यह हादसा किसी अंधविश्वास या लापरवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि महिला पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में, प्रसव के बाद महिला वास्तविकता से दूर हो जाती है और कई बार अपने बच्चे या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है।

जारी है इलाज 

अगर घरवालों ने बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी होती, तो यह घटना एक दुखद अंत में बदल सकती थी। फ़िलहाल, नवजात सुरक्षित है। वहीं, परिवार अब महिला का डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा है।

मोदी से सीखना चाहिए… जाने क्यों इजरायली अखबार ने भारत का लेकर दिया ऐसा बयान, Netanyahu ने भी पकड़ा सिर

Tags: muradabad crimemuradabad crime news storymuradabad newsUP Crimeup crime muradabad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा
नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा
नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा
नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?