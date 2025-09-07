नवजात को फ्रिज में रख सो गई मां, ऐसे बची जान, वजह हैरान कर देगा

Muradabad crime: यूपी के मुरादाबाद के करूला मोहल्ले में शुक्रवार को हुई एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक महिला ने अपने 15 दिन के नवजात बेटे को अचानक फ्रीजर में रख दिया। कड़ाके की ठंड में जब बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, तो घरवालों को इसकी भनक लग गई। आवाज़ सुनते ही घरवाले दौड़े और तुरंत बच्चे को बाहर निकाला। अगर कुछ पल की भी देरी होती, तो मासूम की जान जा सकती थी।

जानिए वजह

जांच में मालूम चला कि यह हादसा किसी अंधविश्वास या लापरवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि महिला पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में, प्रसव के बाद महिला वास्तविकता से दूर हो जाती है और कई बार अपने बच्चे या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है।

जारी है इलाज

अगर घरवालों ने बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी होती, तो यह घटना एक दुखद अंत में बदल सकती थी। फ़िलहाल, नवजात सुरक्षित है। वहीं, परिवार अब महिला का डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा है।

