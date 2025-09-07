Home > देश > School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट

School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट

Harjot Singh Bains: पंजाब के मंत्री ने यह भी कहा कि जो इलाके अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, वहाँ ज़िला प्रशासन स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला ले सकता है। छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की ज़िम्मेदारी रहेगी।

Published By: Ashish Rai
Published: September 7, 2025 17:08:00 IST

School reopen(पंजाब में इस दिन से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज)
School reopen(पंजाब में इस दिन से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज)

Flood affected punjab: पंजाब में आई बाढ़ की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल और कॉलेज अब फिर से खुलने जा रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, हालाँकि अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। इसी सिलसिले में सोमवार (8 सितंबर) से प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। इसकी बड़ी घोषणा पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने की है।

नंगल में मीडिया से बात करते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की, “कल (8 सितंबर) से सभी निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे। स्कूल और कॉलेज भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा।”

8 सितंबर को स्कूलों में सफ़ाई और निरीक्षण

हालांकि, शिक्षा मंत्री बैंस ने यह भी कहा कि 8 सितंबर को सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं जाएँगे। इस दिन शिक्षक और अन्य कर्मचारी स्कूल में मौजूद रहेंगे और सफ़ाई का काम किया जाएगा। सफ़ाई का काम स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा।

इस दिन से छात्रों की रेगुलर कक्षाएं शुरू होंगी

पंजाब के मंत्री ने यह भी कहा कि जो इलाके अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, वहाँ ज़िला प्रशासन स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला ले सकता है। छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की ज़िम्मेदारी रहेगी। सरकारी स्कूलों में छात्रों की नियमित कक्षाएं 9 सितंबर से शुरू होंगी। साथ ही, सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल भवन और अन्य संरचनाएँ पूरी तरह सुरक्षित रहें।

पंजाब में भीषण बाढ़ से भारी तबाही

पंजाब में पिछले कई दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य की नदियाँ उफान पर हैं, जिससे हर तरफ़ सिर्फ़ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात यह हैं कि पंजाब के सभी 23 ज़िलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। सैकड़ों गाँव अभी भी जलमग्न हैं। कम से कम 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई गई किसानों की फ़सलें तबाह हो गई हैं।

School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट

School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट
School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट
School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट
School Reopen: बाढ़ से मची तबाही के बीच पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जानें ताजा अपडेट
