बेंगलुरु में के आर मार्केट के पास प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के चार लोग समेत 5 की मौत…अधिकारियों ने आग लगने के पीछे क्या वजह बताई?

Bengaluru KR Market Fire: बेंगलुरु के व्यस्त केआर मार्केट के पास नागराथपेट इलाके में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक उत्पाद निर्माण इकाई में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पाँच लोगों की मौत हो गई

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 16, 2025 22:30:38 IST

Bengaluru KR Market Fire: बेंगलुरु के व्यस्त केआर मार्केट के पास नागराथपेट इलाके में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक उत्पाद निर्माण इकाई में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पाँच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतकों में मदन सिंह (38), उनकी पत्नी संगीता (33), उनके दो बेटे रितेश (7) और विहान (5) के साथ-साथ उनके पड़ोसी सुरेश कुमार (26) शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले मदन सिंह लगभग 10 वर्षों से इस इमारत में रह रहे थे। वह प्लास्टिक के सामान और चटाई बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। परिवार उसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था जहाँ यह फैक्ट्री स्थित थी।

शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। नियंत्रण कक्ष को सुबह लगभग 3:14 बजे आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद आठ दमकल गाड़ियों और 21 अधिकारियों सहित 55 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया।

एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने कहा, “ऐसा लग रहा था कि यह एक भंडारण गोदाम है, जिसके अंदर सामग्री की भारी मात्रा के कारण अग्निशमन कार्य बेहद मुश्किल हो गया था।” यह इमारत घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है, जिससे पहुँच और बचाव कार्य और भी जटिल हो गए।

दिल्ली एम्स में भी ऐसी ही घटना

इस सप्ताह की शुरुआत में एक अलग घटना में, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में, विशेष रूप से मातृ एवं शिशु ब्लॉक में, भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना शाम लगभग 5:15 बजे मिली और अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और नौ दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुँचीं।

सौभाग्य से, एम्स में लगी आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, क्योंकि दमकल के पहुँचने से पहले ही आंतरिक अग्नि शमन प्रणाली सक्रिय हो चुकी थी। हालाँकि, इमारत की कांच की संरचना के कारण, धुआँ जल्दी ही अंदर तक फैल गया, जिससे दूसरी मंजिल पर स्थित आईवीएफ वार्ड और तीसरी मंजिल पर स्थित नवजात शिशु वार्ड प्रभावित हुए।

