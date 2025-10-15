Home > देश > किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

Bihar Election 2025: मनीष कश्यप 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी दी.

By: Divyanshi Singh | Published: October 15, 2025 8:39:07 AM IST

किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

Bihar Election 2025:  बिहार चुनाव के तारिखों के एलान के बाद से पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह एक्टिव हो गई है. लगातार पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं. नॉमिनेशन भी चल रहा है. इस बिहार चुनाव में कई नाम हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं.मैथिली ठाकुर से लेकर ज्योती सिंह तक कई ऐसे नाम हैं जिनकी चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है. वहीं अब यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि वह 18 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे. यूट्यूबर मनीष कश्यप 18 अक्टूबर को चनपटिया से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे. उन्होंने यह जानकारी फेसबुक पर शेयर की। मनीष कुछ महीने पहले ही जनसुराज जॉइन की थी.

Manish Kashyap ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी 

मनीष कश्यप ने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ”धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प. प्रिय चंपारणवासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरूंगा.”

जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें-Manish Kashyap

उन्होने आगे लिखा कि’ यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है. आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें और जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें. आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद!’

दो फेज में चुनाव

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सोमवार (13 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की. पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवार हैं. इस लिस्ट के साथ, पार्टी ने अब राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 116 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बिहार में वोटिंग दो फेज में 6 और 11 नवंबर को होगी, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

‘मेरा नाम खराब मत करो’, 1600 KM पैदल चलकर मिलने पहुंचे युवक को ओवैसी ने लगाई फटकार; देखें वीडियो



Tags: Bihar Election 2025biharelectionnewsJan Suraj PartyManish Kashyap
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील
किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील
किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील
किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील