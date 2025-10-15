किस सीट से लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप? कब करेंगे नामांकन, लोगों से की बड़ी अपील

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के तारिखों के एलान के बाद से पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह एक्टिव हो गई है. लगातार पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं. नॉमिनेशन भी चल रहा है. इस बिहार चुनाव में कई नाम हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं.मैथिली ठाकुर से लेकर ज्योती सिंह तक कई ऐसे नाम हैं जिनकी चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है. वहीं अब यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि वह 18 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे. यूट्यूबर मनीष कश्यप 18 अक्टूबर को चनपटिया से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे. उन्होंने यह जानकारी फेसबुक पर शेयर की। मनीष कुछ महीने पहले ही जनसुराज जॉइन की थी.

मनीष कश्यप ने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ”धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प. प्रिय चंपारणवासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरूंगा.”

उन्होने आगे लिखा कि’ यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है. आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें और जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें. आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद!’

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सोमवार (13 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की. पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवार हैं. इस लिस्ट के साथ, पार्टी ने अब राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 116 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बिहार में वोटिंग दो फेज में 6 और 11 नवंबर को होगी, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.





