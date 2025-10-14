‘मेरा नाम खराब मत करो’, 1600 KM पैदल चलकर मिलने पहुंचे युवक को ओवैसी ने लगाई फटकार; देखें वीडियो

Asaduddin Owaisi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक अलीगढ़ से पैदल चलकर हैदराबाद पहुंच गए. दरअसल, ये युवक हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मिलने पहुंचा था. आपने प्रशंसक तो जरूर देखा होगा लेकिन इस कदर पागलपन नहीं देखा होगा. युवक से मुलाकात के बाद ओवैसी ने जबरदस्त फटकार लगाई. ओवैसी ने युवक से मुलाकात के बाद कहा कि भाई दोबारा ये मत करो. मेरा नाम खराब मत करो. मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है.

युवक ने क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद युवक ने कहा कि मेरा नाम अमन है, मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आया हूं. मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पैदल चलकर हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने आया हूं. मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने की दिली इच्छा थी. अभी मैं दारूस्लाम में खड़ा हूं. असद साहब से मिलने के लिए आया था. असद साहब ने मुझसे कहा कि मिलना था तो ऐसे ही मिलने के लिए आ जाते. पैदल आने की जरूरत क्या थी. बहुत सारे साधन चल रहे हैं. उसका इस्तेमाल कर आ सकते थे.

ओवैसी का घर कहां है?

हैदराबाद के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में असदुद्दीन ओवैसी का आलीशान बंगला है. अंदर से इनका आलीशान बंगला बेहद ही शानदार दिखता है. अंदर से इस बंगले का नजारा किसी महल से कम नहीं लगता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि घर के अंदर क्या-क्या है? बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने घर में एक पुस्तकालय भी बनवाया है. घर को एकदम शाही अंदाज में सजाया गया है. सजावट देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी. AIMIM अध्यक्ष ने घर के अंदर अपने बुजुर्गों की तस्वीरें भी लगाई हैं. घर का लिविंग रूम खूबसूरत झूमरों, कालीनों और सोफों से सजा है. घर में एक बड़ा लॉन है. आपको बतातें चलें कि ओवैसी अपने घर के इसी लॉन में जनसभा का आयोजन करते हैं.

ओवैसी के परिवार में कौन-कौन हैं?

असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने भड़काऊ बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वो भी राजनीति में सक्रिय हैं. इसके अलावा, उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी “इत्तेमाद” के संपादक हैं. अगर उनके बच्चों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की 5 बेटियां और एक बेटा है. असदुद्दीन अपने परिवार के साथ हैदराबाद स्थित इसी घर में रहते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है.

