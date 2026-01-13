Home > देश > Makar Sankranti 2026 Holiday: 14 से 16 जनवरी तक इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, जानें कहां-कब छुट्टी

Makar Sankranti 2026 holiday: नया साल 2026 त्योहारों के जोश के साथ आ गया है. जनवरी महीने में भारत में कई बड़े फसल त्योहार मनाए जाएंगे, जिसका असर बैंक छुट्टियों पर भी पड़ेगा. अलावा 14 से 16 जनवरी के बीच कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 13, 2026 4:39:48 PM IST

Makar Sankranti 2026 holiday: नया साल 2026 त्योहारों के जोश के साथ आ गया है. जनवरी महीने में भारत में कई बड़े फसल त्योहार मनाए जाएंगे, जिसका असर बैंक छुट्टियों पर भी पड़ेगा. RBI द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार जनवरी 2026 में बैंक छुट्टियां मुख्य रूप से पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहारों के कारण होंगी. रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार की रेगुलर छुट्टियों के अलावा 14 से 16 जनवरी के बीच कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. 

पोंगल, लोहड़ी और मकर संक्रांति पर बैंक छुट्टियां

लोहड़ी, 13 जनवरी

लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मनाया जाता है. इन राज्यों में इस दिन बैंक बंद रहेंगे.

मकर संक्रांति, 14 जनवरी

मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाने वाला फसल त्योहार है. इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, सकरात, माघ बिहू और संक्रांति। इस मौके पर देश के ज़्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

पोंगल, 14 से 17 जनवरी

पोंगल एक बड़ा चार दिन का फसल त्योहार है जो खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है. इस दौरान कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे.

राज्य-वार बैंक छुट्टियां

दक्षिण भारत: तमिलनाडु में पोंगल के कारण कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे.

14 जनवरी: थाई पोंगल

15 जनवरी: तिरुवल्लुवर दिवस

16 जनवरी: उझावर थिरुनाल

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी संक्रांति से जुड़ी स्थानीय परंपराओं के कारण बैंक छुट्टियां अलग-अलग हो सकती है.

उत्तर और मध्य भारत: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, 13 जनवरी को लोहड़ी और उसके बाद संक्रांति के लिए बैंक बंद रहेंगे. गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में, 14 जनवरी को संक्रांति या उत्तरायण के कारण बैंक बंद रहेंगे.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: असम जैसे राज्यों में, 14 जनवरी को माघ बिहू के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी. बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद UPI, मोबाइल बैंकिंग, ATM और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस सामान्य रूप से काम करती रहेंगी.

हालांकि चेक जमा करने, अकाउंट से जुड़ी सर्विस, लोन से जुड़े काम या कैश ट्रांजैक्शन जैसे काम, जिनके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ता है, उन्हें इन छुट्टियों से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए.

