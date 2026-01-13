Home > विदेश > मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर किससे करने जा रहे हैं दूसरी शादी? पहली बीवी से निकाह के 2 साल बाद ही हो गया था तलाक

मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर किससे करने जा रहे हैं दूसरी शादी? पहली बीवी से निकाह के 2 साल बाद ही हो गया था तलाक

Maryam Nawaz Sharif's son: पंजाब की मुख्यामंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां चल रही है. उनकी शादी इसी साल जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है. जुनैद की ये दूसरी शादी होगी. जुनेद सफदर ने इससे पहले 2021 में पूर्व सीनेटर सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से शादी की थी. हालांकि यह जोड़ा अक्टूबर 2023 में अलग हो गया था.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 13, 2026 3:58:28 PM IST

जुनैद सफदर ने पत्नी से अलग होने का ऐलान कर दिया था. इंस्टाग्राम पर शेयर स्टोरी में उन्होंने अपने तलाक की घोषणा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया से भी पत्नी के साथ शेयर की गईं सभी तस्वीरें हटा ली हैं. दोनों की शादी 2021 में लंदन में हुई थी. अब दूसरी शादी की चर्चा खुब चल रही है.

कब है शादी?

सफदर के परिवार वालो ने पुष्टि की है कि 16 से 18 जनवरी 2026 तक लाहौर और शरीफ परिवार के घर जाति उमरा में होंगे. जिसकी मेंहदी की रस्म जाति उमरा में होगी, ताकि जश्न करीबी परिवार के लोगों के बीच होगी. और उनकी बारात की लाहौर के लेक सिटी में होगी. आखिरी रस्म वलीमा रिसेप्शन फिर से जाति उमरा में होगा, जो शादी के कार्यक्रमों का आखिरी कार्यक्रम होगा.  जुनैद सफदर की होने वाली दुल्हन शांजे असगर हैं, जो जाने-माने PML-N नेता शेख रोहेल असगर की पोती है.

कब हुई थी पहली शादी?

जुनैद सफदर की पहले 2021 में व्यवसायी सैफ-उर-रहमान खान की बेटी आयशा सैफ से शादी हुई थी. हालांकि यह शादी अक्टूबर 2023 में तलाक गई थी. शांजे असगर और जुनैद सफदर की सगाई दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों को भी दिखाती है. तैयारियां ज़ोरों पर हैं, उम्मीद है कि जश्न खुशी और परिवारों के करीबी रिश्ते को दिखाने वाले पलों से भरा होगा.

