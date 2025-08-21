Home > देश > CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल: जानिए क्यों बने सतीश गोलचा नए कमिश्नर, 2020 दंगों के पीछे की ये खास वजह!

CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल: जानिए क्यों बने सतीश गोलचा नए कमिश्नर, 2020 दंगों के पीछे की ये खास वजह!

CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। जानिए, सतीश गोलचा बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर।

Published By: Shivani Singh
Published: August 21, 2025 18:03:55 IST

Satish Golcha: दिल्ली पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। जी हाँ फिलहाल  सतीश गोलचा दिल्ली में जेल निदेशक के पद पर तैनात हैं।  आपको बता दें कि इससे पहले, डीजी होमगार्ड्स एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आपको ये भी बताते चलें कि एसबीके सिंह ने 31 जुलाई को ही संजय अरोड़ा की जगह ली थी। 

आपको बता दें कि IPS अधिकारी सतीश गोलचा 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस के पद पर भी काम कर चुके हैं।

आपको बता दें कि सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस में ज़िले के डीसीपी, रेंज में संयुक्त कमिश्नर और साथ ही स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है। उनका अनुभव इस क्षेत्र में कहीं ज्यादा है। इसको देखते हुए उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है।  यही नहीं 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वह स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर थे। वह अरुणाचल प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद पर भी काम कर चुके हैं और अब उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर पदस्थापित किया गया है।

आपको बता दें की CM रेखा गुप्ता पर हमला के बाद यह बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है।   

