भैरव बाबा ने कहा था 'CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारो!'—आरोपी राजेश खिमजी की हैरान कर देने वाली दलीलें सुनकर पुलिस भी हुई दंग

CM Rekha Gupta slapped: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी राजेश खिमजी पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में अजीबो गरीब दलीलें दे रहा है। राजेश खिमजी की दलीलें सुनकर पुलिस भी हैरान है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी से जब पूछताछ की गयी तब उसने बताया कि उसे भैरव रूपी कुत्ते ने कहा की वो दिल्ली जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता से बात करे, पढ़िए पूरी खबर।

Published By: Shivani Singh
Published: August 21, 2025 17:32:39 IST

CM Rekha Gupta slapped: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी राजेश खिमजी पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में अजीबो गरीब दलीलें दे रहा है। राजेश खिमजी की दलीलें सुनकर पुलिस भी हैरान है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी से जब पूछताछ की गयी तो वो लगातार कहानियां बना रहा है, जो मुद्दे को भटकाने की कोशिश लगती है। पुलिस के अनुसार, यह भी बताया गया है कि राजेश ने पूछताछ में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे शिवलिंग में भगवान शिव का भैरव रूप दिखाई दिया। राजेश के अनुसार, भैरव रूपी कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया।

हमलावर रेखा गुप्ता तक कैसे पहुँचा

यही नहीं राजेश खिमजी ने यह भी बताया कि वह सोमवार को अपने घर से उज्जैन पहुँचा, जहाँ भैरव रूपी कुत्ते ने उसे फिर से दिल्ली जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह बिना टिकट ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा। यहाँ पहुँचकर उसने किसी से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का पता पूछा और मेट्रो से  तरफ निकल गया। लेकिन फिर भी वह गलत स्टेशन पर उतर गया इसके बाद वह राहगीरों से पूछते हुए रिक्शे से मुख्यमंत्री के निजी आवास पहुँच गया और उसने रिक्शा चालक को 50 रुपये दिए।

पुलिस के अनुसार राजेश ने बताया कि वह मुख्यमंत्री से कुत्तों को दिल्ली से न निकालने की अपील करने आया था। लेकिन आरोपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उसकी बात नहीं सुनी और इससे नाराज़ होकर उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। 

राजेश खिमजी शाम को गुजरात वापस जाना चाहता था 

राजेश ने पुलिस को बताया कि वह अपनी समस्या बताने के बाद, वह शाम की ट्रेन से गुजरात लौटने वाला था। जाँच में पुलिस को यह भी पता चला है कि राजेश इसी साल मई में अयोध्या गया था, जहाँ किसी मुद्दे पर धरना देते समय सुरक्षाकर्मियों ने उसकी पिटाई भी की थी। फ़िलहाल, दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे कोई बड़ा मकसद है या यह सिर्फ़ उसके निजी पागलपन का नतीजा था। पुलिस का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है, क्योंकि कई बार आरोपी के बयानों में असंगत और काल्पनिक बातें सामने आ रही हैं।

लेकिन सवाल यह भी है कि राजेश खिमजी को भैरव रूपी कुत्ते ने कहा था कि CM को थप्पड़ मार दे।  तरीका नहीं हो सकता था CM तक अपनी बात पहुँचाने का।

