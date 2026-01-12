रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ

Vande Bharat Sleeper Train: इंडियन रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है. यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए होगी और इसमें किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं होगा. ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन में एक ट्रांसपेरेंट टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. जिससे हर यात्री को बराबर सुविधाएं मिलेंगी.

सबसे जरूरी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कोई VIP या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा. यहां तक ​​कि सीनियर रेलवे अधिकारी भी पास का इस्तेमाल करके यात्रा नहीं कर पाएंगे. ट्रेन के लिए सिर्फ़ कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. जिससे वेटिंग लिस्ट काफी कम हो जाएगी. RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकट का भी कोई प्रावधान नहीं होगा.

कंबल कैसी होगी?

यात्रियों को दी जाने वाली बेडशीट और कंबल अच्छी क्वालिटी के होंगे. इसमें कंबल के लिए कवर भी होगा, और कुल मिलाकर क्वालिटी रेगुलर ट्रेनों से कहीं बेहतर होगी. भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए स्टाफ की यूनिफॉर्म भारतीय परंपराओं और विरासत को दर्शाएगी.

यात्री असली भारतीय खाने का स्वाद भी ले पाएंगे. रेलवे का मकसद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पूरी तरह से औपनिवेशिक काल के सिस्टम से मुक्त करना और हर यात्री को बराबर नियमों के तहत यात्रा का अनुभव देना है.

इस ट्रेन को इंडियन रेलवे में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं आरामदायक यात्रा और भारतीय संस्कृति का अनुभव देगी.