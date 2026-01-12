Home > देश > रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ

रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ

Vande Bharat Sleeper Train: इंडियन रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है. यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए होगी और इसमें किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं होगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 12, 2026 3:42:30 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train
Vande Bharat Sleeper Train


Vande Bharat Sleeper Train: इंडियन रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है. यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए होगी और इसमें किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं होगा. ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन में एक ट्रांसपेरेंट टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. जिससे हर यात्री को बराबर सुविधाएं मिलेंगी.

You Might Be Interested In

सबसे जरूरी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कोई VIP या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा. यहां तक ​​कि सीनियर रेलवे अधिकारी भी पास का इस्तेमाल करके यात्रा नहीं कर पाएंगे. ट्रेन के लिए सिर्फ़ कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. जिससे वेटिंग लिस्ट काफी कम हो जाएगी. RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकट का भी कोई प्रावधान नहीं होगा.

कौन हैं आयुष बडोनी? जिनकी वॉशिंगटन सुंदर के इंजर्ड होने से खुली किस्मत, भारतीय टीम में पहली बार हुआ चयन, जान लें उनका रिकॉर्ड और खासियत

कंबल कैसी होगी?

यात्रियों को दी जाने वाली बेडशीट और कंबल अच्छी क्वालिटी के होंगे. इसमें कंबल के लिए कवर भी होगा, और कुल मिलाकर क्वालिटी रेगुलर ट्रेनों से कहीं बेहतर होगी. भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए स्टाफ की यूनिफॉर्म भारतीय परंपराओं और विरासत को दर्शाएगी.

You Might Be Interested In

Sakshi Tanwar: IAS बनने की तैयारी से लेकर कहानी घर-घर की स्टार तक! जाने साक्षी तंवर का इतिहास

यात्री असली भारतीय खाने का स्वाद भी ले पाएंगे. रेलवे का मकसद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पूरी तरह से औपनिवेशिक काल के सिस्टम से मुक्त करना और हर यात्री को बराबर नियमों के तहत यात्रा का अनुभव देना है.

इस ट्रेन को इंडियन रेलवे में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं आरामदायक यात्रा और भारतीय संस्कृति का अनुभव देगी.

You Might Be Interested In
Tags: Indian RailwaysNo RACNo VIP CultureTransparent TicketingVande Bharat sleeper train
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026

Yoga Vs Pilates किससे मिलते हैं ज्यादा फायदे?

January 12, 2026

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026
रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ
रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ
रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ
रेलवे का बड़ा बदलाव! वंदे भारत स्लीपर में खत्म होगा VIP सिस्टम, जानें यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा लाभ