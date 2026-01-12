  • Home>
  Sakshi Tanwar: IAS बनने की तैयारी से लेकर कहानी घर-घर की स्टार तक! जाने साक्षी तंवर का इतिहास

Sakshi Tanwar: IAS बनने की तैयारी से लेकर कहानी घर-घर की स्टार तक! जाने साक्षी तंवर का इतिहास

Sakshi Tanwar Journey: टीवी इंडस्ट्री में साक्षी तंवर का सफ़र तारीफ़ के काबिल है. एकता कपूर के शो ‘कहानी घर घर की’ में पार्वती अग्रवाल के रोल से यह एक्ट्रेस एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साक्षी IAS ऑफिसर बनना चाहती थीं? हाँ, यह सच है. वो सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें मीडिया में नौकरी का ऑफर मिला और उसके बाद जो हुआ, वो इतिहास है. एक्ट्रेस के 49वें जन्मदिन पर, यहाँ उनके बारे में कुछ कम जाने-पहचाने फैक्ट्स दिए गए हैं.


By: Heena Khan | Published: January 12, 2026 2:05:03 PM IST

एक IAS एस्पिरेंट

साक्षी तंवर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो सिविल सर्विसेज़ में जाने का प्लान बना रही थीं, लेकिन उन्हें एक शो में को-एंकर को रिप्लेस करने के लिए कहा गया, जहाँ उनकी दोस्त काम कर रही थी. साक्षी ने यह ऑफर मान लिया और 1998 के शो अलबेला सुर मेला से टेलीविज़न पर डेब्यू किया

कहानी घर घर की

साक्षी का अगला शो कहानी घर घर की ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

कौन हैं साक्षी तंवर

साक्षी तंवर, जिनका जन्म 12 जनवरी 1973 को राजस्थान के अलवर में हुआ था, एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर की बेटी हैं. वप बचपन से ही एक होशियार स्टूडेंट थीं. साक्षी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन से ग्रेजुएशन किया.

सेल्स ट्रेनी के तौर पर नौकरी

उन्हें शुरू में एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक 5-स्टार होटल में सेल्स ट्रेनी के तौर पर काम किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक कपड़ों की कंपनी में 900 रुपये की सैलरी पर भी काम किया.

कहानी घर घर की के बाद शोहरत

साक्षी ने इस टीवी सीरीज़ में पार्वती अग्रवाल का रोल निभाया, जो 8 साल तक चला. इसके बाद, साक्षी कहानी हमारे महाभारत की, बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल 2 जैसे शोज़ का हिस्सा बनीं. 2011 में, एकता कपूर ने साक्षी को अपने नए शो बड़े अच्छे लगते हैं के लिए साइन किया. साक्षी ने इस शो में राम कपूर के साथ काम किया, जो कम समय में ही सबका पसंदीदा बन गया.

साक्षी की बेटी दित्या

साक्षी तंवर की अभी शादी नहीं हुई है. हालांकि, वह दित्या नाम की एक लड़की की सिंगल पेरेंट हैं. साक्षी ने 2018 में दित्या को गोद लिया था, जब वह सिर्फ़ 9 महीने की थी.

