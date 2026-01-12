Sakshi Tanwar: IAS बनने की तैयारी से लेकर कहानी घर-घर की स्टार तक! जाने साक्षी तंवर का इतिहास

Sakshi Tanwar Journey: टीवी इंडस्ट्री में साक्षी तंवर का सफ़र तारीफ़ के काबिल है. एकता कपूर के शो ‘कहानी घर घर की’ में पार्वती अग्रवाल के रोल से यह एक्ट्रेस एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साक्षी IAS ऑफिसर बनना चाहती थीं? हाँ, यह सच है. वो सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें मीडिया में नौकरी का ऑफर मिला और उसके बाद जो हुआ, वो इतिहास है. एक्ट्रेस के 49वें जन्मदिन पर, यहाँ उनके बारे में कुछ कम जाने-पहचाने फैक्ट्स दिए गए हैं.