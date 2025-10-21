Home > Chunav > महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?

महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?

Bihar Chunav 2025: NDA को टक्कर देने के लिए बने अखिल भारतीय गठबंधन में कई सीटों को लेकर अब भी तना-तनी चल रही है. हालात कुछ ऐसे हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी है तो 4 पर कांग्रेस और सीपीआई हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: October 21, 2025 7:30:44 AM IST

biharelectionphoto
biharelectionphoto

Bihar Election News: बिहार विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं. वहीं अब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है. जहां एक तरफ RJD ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में, अखिल भारतीय गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर आम सहमति न बन पाने के कारण लगभग एक दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला देखने को मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं. इस बात का इतिहास गवाह है कि इन दोस्ताना मुकाबलों से एनडीए को काफी लाभ हुआ है. बिहार में जिस तरह चुनाव की तैयारी हो रही है और जिस तरह रणनीति बनाई जा रही हैं उससे साफ जाहिर है कि इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है. जैसे-जैसे राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, राजनीतिक घमासान और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है.

सीटों पर छिड़ी जंग 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NDA को टक्कर देने के लिए बने अखिल भारतीय गठबंधन में कई सीटों को लेकर अब भी तना-तनी चल रही है. हालात कुछ ऐसे हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी है तो 4 पर कांग्रेस और सीपीआई हैं. बताया जा रहा है कि 1-2 जगहों पर RJD और VIP दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि गठबंधन की सबसे छोटी और नई इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) ने भी एक सीट पर कांग्रेस के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है.

कांग्रेस ने दी बड़ी कुर्बानी 

वहीं बताते चलें कि महागठबंधन में प्रमुख दल होने के नाते, कांग्रेस ने बिहार चुनाव में उदारता दिखाई है. इस दौरान उसने अपनी दो ऐसी सीटों को दाव पर लगा दिया है जो पूरी तरह उसके हाथ में थीं. पार्टी ने अपनी दो विजयी सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं: महाराजगंज राजद और जमालपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप दी हैं.

इन सीटों पर महाभारत!

जैसा की आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने अब तक 61 सीटों का ऐलान किया है, जिसमें से 10 सीटों पर उसके सहयोगी दल के उम्मीदवार भी मुक़ाबले में शामिल हैं. जहां कांग्रेस और RJD आमने- सामने हैं उनमे वैशाली, लालगंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज शामिल हैं. वहीं जहां कांग्रेस और CPI आमने-सामने हैं उनमे बछवाड़ा, राजापाकड़, बिहारशरीफ, करहगर शामिल है. कांग्रेस और IIP 1 सीट यानी बेलदौर पर मुकाबला कर रही हैं.

AIMIM से RJD में गए 4 में 3 विधायकों को तेजस्वी ने नहीं दिया टिकट, अब बेटा लोगों के बीच रो-रोकर मांग रहा इंसाफ!

Tags: bihar chunav 20025biharelection-hero-1biharelectionnewsrahul gandhiRJD Newstejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना आइस एप्पल खाने से होंगे ये 8 जबरदस्त फायदे!

October 21, 2025

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश...

October 21, 2025

स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या है फर्क? जानें कौन सा...

October 21, 2025

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025
महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?
महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?
महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?
महागठबंधन में महासंग्राम! इन सीटों पर आमने-सामने Congress-RJD, अब क्या होगा अंजाम ?