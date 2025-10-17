Gym जाने वाली हिंदू लड़कियों को नसीहत! चल रही साजिश; इस विधायक ने ‘मुस्लिम ट्रेनरों’ से बचके रहने की दी सलाह

Maharashtra News: अक्सर कई नेता ऐसे होते हैं जो सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए विवादित ब्यान देते रहते हैं. वहीं एक बार फिर एक विधायक ने हैरान कर देने वाली सलाह दी. दरअसल, भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने हाल ही में हिंदू लड़कियों को नसीहत दी है और कहा है कि लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए. महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर हाल ही में लड़कियों को दी गई अपनी बेतुकी सलाह की वजह से विवादों में घिर गए हैं. दरअसल, गुरुवार को भाजपा विधायक ने एक बड़ी साज़िश का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया और सुझाव दिया कि कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम जाने के बजाय घर पर ही योग करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों को ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां “आप नहीं जानते कि प्रशिक्षक कौन है.”

हिंदू लड़कियों को बहका रहे हैं- BJP विधायक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के बीड ज़िले में एक सभा को संबोधित करते हुए, पडलकर ने एक ख़ास समुदाय का ज़िक्र करते हुए इस बात का दावा किया कि “वो” हिंदू लड़कियों को बहका रहे हैं. पडलकर ने कहा, “हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो ऐसे जिम न जाएं जहां उन्हें पता न हो कि ट्रेनर कौन है. बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें. आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साज़िश है. हिंदू लड़कियों से कहिए कि उन्हें घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए. उन्हें प्रशिक्षण के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है.

सुर्ख़ियों में आए BJP विधायक

इतना ही नहीं बल्कि गोपीचंद पडलकर ने आगे ये भी कहा कि बिना पहचान पत्र के कॉलेज जाने वाले युवाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रवेश से रोका जाना चाहिए. सांगली ज़िले के जाट से भाजपा विधायक कहते हैं कि हमें इसके लिए एक मज़बूत निवारक तंत्र बनाने की ज़रूरत है. इतना ही नहीं अब इस बयान के बाद बीजेपी विधायक चर्चाओं में आ गए हैं और हर तरफ इन्हे लेकर विवाद छिड़ गया है.

