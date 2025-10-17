Home > Chunav > महागठबंधन में सीटों का नहीं हुआ एलान, कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार, आखिर क्या है राहुल गांधी-तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का प्लान?

Congress Candidates 1st List: कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये सूची जारी की गई है. इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

By: Heena Khan | Published: October 17, 2025 7:51:14 AM IST

biharelectionphoto
biharelectionphoto

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में चुनावी तैयारियां चरम पर हैं. वहीं अब इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये सूची जारी की गई है. इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें छह महिलाएं और चार मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक पार्टी ने इनमें से कई उम्मीदवारों को पहले ही सिंबल जारी कर दिए थे, जिसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार देर रात की गई.

कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा अहम चेहरे 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस सूची में पहले और दूसरे चरण की सीटों को शामिल किया है. पार्टी ने सीमांचल, मगध, तिरहुत और मिथिला क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. पार्टी के 48 उम्मीदवारों में 5 महिला उम्मीदवार, चार मुस्लिम उम्मीदवार और 10 से ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों को बांटी गईं हैं. इस सूची में पहले चरण की 27 और दूसरे चरण की 21 सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है. इस सूची में कई वरिष्ठ और जाने-माने चेहरे शामिल हैं. इनमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, अजीत शर्मा, डॉ. चंदन यादव, अमिता भूषण और विष्णुनाथ राम जैसे नेता शामिल हैं.



सीट बंटवारे पर चल रही खींचा-तानी 

जहां एक तरफ CM नीतीश की पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी करे बैठें हैं वहीं महागठबंधन (राजद-कांग्रेस-वाम दल) में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है. कहीं न कहीं महागठबंधन को सीट बंटवारे में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन, सभी दल अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में व्यस्त हैं. कई सीटों के लिए चुनाव चिन्ह पहले ही जारी कर दिए गए हैं और कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है.

