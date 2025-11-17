सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब

Gold Return Tips: आज के समय में लोकल ज्वेलर हो या फिर ब्रांडेड स्टोर हर जगह पुराने सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न देने की बात करते हैं. लेकिन लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो अपने आभूषणों को कहां लेकर जाएं लोकल ज्वेलर हो या फिर ब्रांडेड स्टोर, कहां पर उन्हें अपने पुराने आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा. तो चलिए हम आपके इन सवालों का जवाब देते हैं.

कहां पर मिलेगा सोने का पूरा मूल्य बिना कटौती?

उदाहरण के तौर पर कोई शख्स दस ग्राम की पुरानी 18 कैरेट की गोल्ड चेन लोकल ज्वेलर के पास लेकर जाते हैं, जिसकी 75 प्रतिशत गोल्ड प्योरिटी (Purity) है. मान लेते हैं कि गोल्ड का रेट 1,20,000 है 10 ग्राम का – यानी कि 1 ग्राम का रेट आएगा 12 हजार. अब जब आप ज्वेलर को अपनी दस ग्राम की पुरानी गोल्ड चेन देते हैं तो वो उसमें से 2.5 ग्राम काटता है और 7.5 का पैसा 90 हजार वापस करता है.

वहीं जब आप ब्रांडेड स्टोर पर जाते हैं, वहां पर आप यही दस ग्राम की पुरानी चेन दिखवाते हैं. 24 कैरेट का रेट 1,20,000 है – यानी एक ग्राम का रेट 12 हजार है – एक ग्राम का रेट 9 हजार है. तो अब दस ग्राम की चेन पर आपको मिलेगा 90 हजार यहां पर तो कटौती हो रही है. लोकल ज्वेलर और ब्रांडेड स्टोर दोनों ही जगह 100 प्रतिशत रिटर्न के बाद भी 90 हजार मिला.

जरूर पूछें ये सवाल

अब ये चीज आप पर निर्भर करती है, कि आपको अपने आभूषणों को लेकर कहां जाना हैं लेकिन आप जहां पर भी जाएं वहां ये सवाल जरूर पूछें कि अगर 100 प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? ताकि आपको पहले ही पता चल सके की आपके आभूषणों का आपको पूरा मूल्य बिना किसी कटौती के मिलेगा की नहीं.

