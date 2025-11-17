Home > व्यापार > सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब

सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब

Gold Savings: लोकल ज्वेलर हो या फिर ब्रांडेड स्टोर, कहां पर आपको अपने पुराने आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा. यहां जानें इसका जवाब.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 17, 2025 12:36:33 AM IST

Old Gold Policy
Old Gold Policy


Gold Return Tips: आज के समय में लोकल ज्वेलर हो या फिर ब्रांडेड स्टोर हर जगह पुराने सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न देने की बात करते हैं. लेकिन लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो अपने आभूषणों को कहां लेकर जाएं लोकल ज्वेलर हो या फिर ब्रांडेड स्टोर, कहां पर उन्हें अपने पुराने आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा. तो चलिए हम आपके इन सवालों का जवाब देते हैं.

कहां पर मिलेगा सोने का पूरा मूल्य बिना कटौती?

उदाहरण के तौर पर कोई शख्स दस ग्राम की पुरानी 18 कैरेट की गोल्ड चेन लोकल ज्वेलर के पास लेकर जाते हैं, जिसकी 75 प्रतिशत गोल्ड प्योरिटी (Purity) है. मान लेते हैं कि गोल्ड का रेट 1,20,000 है 10 ग्राम का – यानी कि 1 ग्राम का रेट आएगा 12 हजार. अब जब आप ज्वेलर को अपनी दस ग्राम की पुरानी गोल्ड चेन देते हैं तो वो उसमें से 2.5 ग्राम काटता है और 7.5 का पैसा 90 हजार वापस करता है. 

वहीं जब आप ब्रांडेड स्टोर पर जाते हैं, वहां पर आप यही दस ग्राम की पुरानी चेन दिखवाते हैं. 24 कैरेट का रेट 1,20,000 है – यानी एक ग्राम का रेट 12 हजार है – एक ग्राम का रेट 9 हजार है. तो अब दस ग्राम की चेन पर आपको मिलेगा 90 हजार यहां पर तो कटौती हो रही है. लोकल ज्वेलर और ब्रांडेड स्टोर दोनों ही जगह 100 प्रतिशत रिटर्न के बाद भी 90 हजार मिला.

silver price today: सोने के बाद चांदी पर भी गिरावट, निवेशकों के लिए है शानदार अवसर!

जरूर पूछें ये सवाल

अब ये चीज आप पर निर्भर करती है, कि आपको अपने आभूषणों को लेकर कहां जाना हैं लेकिन आप जहां पर भी जाएं वहां ये सवाल जरूर पूछें कि अगर 100 प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? ताकि आपको पहले ही पता चल सके की आपके आभूषणों का आपको पूरा मूल्य बिना किसी कटौती के मिलेगा की नहीं. 

रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं चांदी की कीमतें, 1 महीने में 2 लाख रुपये तक पहुंचने का क्या है कारण

Tags: GoldInvestmentGoldReturnJewelleryExchangeOldGoldPolicy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब
सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब
सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब
सोने के आभूषणों पर 100 प्रतिशत रिटर्न पाने के लिए कहां जाएं, लोकल ज्वेलर या फिर ब्रांडेड स्टोर; यहां जानें जवाब