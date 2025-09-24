भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? जानिए 2025 की नई रिपोर्ट में कौन है देश का नंबर 1 सेफ्टी हब!

Safest City in India : जब बात रहने, काम करने या यात्रा करने की हो, तो सेफटी एक बड़ा कारक बन जाती है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण, सामाजिक जटिलताओं और कानून व्यवस्था की बदलती स्थिति के बीच हर जगह को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है.

नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड-2025 के अनुसार, भारत को कुल 55.8 के स्कोर के साथ दुनिया भर में 67वां स्थान प्राप्त हुआ है. हालांकि ये औसत स्कोर प्रतीत होता है, पर कुछ भारतीय शहरों ने इस ग्लोबल लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है.

भारत का सबसे सुरक्षित शहर

कर्नाटक का मंगलुरु इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सेफ शहर है. इसे 74.3 का सेफ्टी स्कोर मिला है और ये ग्लोबल लेवल पर 50वें स्थान पर स्थित है. मंगलुरु की ये सफलता वहां के कुशल प्रशासन, नागरिक भागीदारी और कम अपराध दर के कारण संभव हो सकी है. दिन और रात के समय नागरिकों में सुरक्षा की भावना हाई लेवल पर दर्ज की गई है.

इस शहर का नाम भी शामिल

इस रिपोर्ट में गुजरात ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. राज्य के वडोदरा (69.2), अहमदाबाद (68.2) और सूरत (66.6) — ये तीनों शहर भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में शामिल हैं. ये राज्य की प्रभावशाली सुरक्षा व्यवस्था और सामुदायिक निगरानी का प्रमाण है.

दिल्ली-एनसीआर: चिंता का विषय

जहां एक ओर कुछ शहर सुरक्षा के मामले में उदाहरण बन रहे हैं, वहीं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद लगातार निचले पायदानों पर बने हुए हैं. इन शहरों में महिला सुरक्षा, सड़क पर अपराध और संपत्ति से जुड़ी घटनाओं की संख्या ज्यादा है.

दिल्ली का क्राइम इंडेक्स: 59.03

गाजियाबाद: 58.44

नोएडा: 55.1

ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन क्षेत्रों में अभी भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है.

नम्बियो कैसे करता है सुरक्षा का मूल्यांकन?

नम्बियो की रैंकिंग लोगों के एक्सपीरिएंस आधारित प्रतिक्रियाओं पर बेस्ड होती है. ये मापता है कि आम लोग अपने दैनिक जीवन में कितना सेफ महसूस करते हैं, विशेष रूप से दिन और रात के समय. इसके अंतर्गत शामिल होते हैं:

छीना-झपटी और डकैती जैसी घटनाएं.

शारीरिक हमले या उत्पीड़न.

भेदभावजन्य व्यवहार (जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर).

संपत्ति से जुड़े अपराध.

गंभीर हिंसा, जिसमें हत्या भी शामिल है.

नम्बियो की ये रिपोर्ट भारत के लिए एक दर्पण है, जो ये दिखाती है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है और कौन-से शहर उदाहरण बन सकते हैं.