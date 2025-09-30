गुरुग्राम में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना खाली हो जाएगी आपकी जेब, जानिए कितना लगेगा जुर्माना!
गुरुग्राम में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना खाली हो जाएगी आपकी जेब, जानिए कितना लगेगा जुर्माना!

Lane change violations: हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं. इनमें से एक नियम यह है कि बिना सिग्नल दिए अचानक लेन बदलने पर जुर्माना लगेगा. इस नियम का उल्लंघन करने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

By: Ashish Rai | Published: September 30, 2025 5:36:57 PM IST

Gurgaon traffic police(file photo)
Gurgaon traffic police(file photo)

Traffic Challan: हाईवे पर बार-बार लेन बदलने वाले मोटर वाहन चालकों को ध्यान देना चाहिए. हाईवे पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लेन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस भी कई जगहों पर तैनात है और इन नियमों को लागू करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है.

डीसीपी ट्रैफिक, डॉ. राजेश मोहन के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए रोजाना अभियान चला रही है. इस साल 1 जनवरी से अब तक लेन नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 44,277 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. इन उल्लंघनों का पता लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की गई है.

डीसीपी ने बताया कि 10 जुलाई से NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की लगातार निगरानी NHAI द्वारा लगाए गए ANPR कैमरों से की जा रही है. 10 जुलाई से 28 सितंबर तक लेन नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 13,030 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया. 2023 में लेन नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 61,780 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया.

एक हफ़्ते में 18,290 वाहनों पर जुर्माना

“नो फाइन, जस्ट ग्रीटिंग्स” अभियान के तहत, पिछले हफ़्ते ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 18,290 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया. 22 से 28 सितंबर के बीच, सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाने पर 2,309, सड़क पर बने निशान का उल्लंघन करने पर 1,441, बिना हेलमेट के पीछे बैठने पर 1,302, सीट बेल्ट न पहनने पर 1,345, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,081 और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 467 चालकों पर जुर्माना लगाया गया.

इसके अलावा, अवैध पार्किंग के लिए 972, खतरनाक यू-टर्न लेने पर 372, दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को ले जाने पर 278, तेज़ गाड़ी चलाने पर 237, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 158, नीली या लाल फ्लैशिंग लाइट का गलत इस्तेमाल करने पर सात, शोर-गुल करने पर 99 और अवैध लेन बदलने पर 1,652 चालकों पर जुर्माना लगाया गया. कुल 2 करोड़ 39 लाख 35 हज़ार 800 रुपये जुर्माना वसूला गया.

अवैध रूप से लेन बदलने पर कितना जुर्माना हो सकता है?

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं. इनमें से एक नियम यह है कि बिना सिग्नल दिए अचानक लेन बदलने पर जुर्माना लगेगा. इस नियम का उल्लंघन करने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

