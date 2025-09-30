नो आधार नो टिकट, दलालों को रोकने के लिए IRCTC का अनोखा नियम, 1 अक्टूबर से होगा लागू

1 अक्टूबर 2025 से ट्रेन के आरक्षित टिकट बुक (reserved ticket) करने के लिए आधार अनिवार्य (Aadhaar authentication) कर दिया गया है. स1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जब भी बुकिंग खुलेगी, तो पहले 15 मिनट में केवल आधार से जुड़े IRCTC खाते वाले यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे.अभी यह तक यह नियम सिर्फ तत्काल टिकट पर लागू था.

क्या है इन नए नियम का मकसद ?

इस नियम का मकसद दलालों को रोकना (ticket touting) और असली यात्रियों तक टिकट पहुंचाना है. आधार से बुकिंग करने पर बड़ी संख्या में टिकट खरीदकर उन्हें महंगे दाम पर बेचने वालों पर लगाम लगेगी और यात्रियों को टिकट आसानी से और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार (15 सितंबर, 2025) को मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचे और बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न हो यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट या इसके ऐप के माध्यम से बुक कर सकेंगे.

कब टिकट बुक कर सकेंगे ऑथराइज्ड एजेंट?

मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस 15 मिनट की अवधि के बाद ऑथराइज्ड टिकट एजेंटों को ऑनलाइन आरक्षण करने की अनुमति होगी. परिपत्र में आगे कहा गया है हालांकि भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा.

PRS काउंटरों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की है कि PRS काउंटरों पर ऑथराइज्ड टिकट एजेंटों के लिए मौजूदा 10 मिनट का प्रतिबंध जारी रहेगा. अधिकारियों ने बताया, सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा. इस दौरान भारतीय रेलवे के ऑथराइज्ड टिकट एजेंटों को पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी.

तत्काल टिकट बुकिंग पर क्या प्रतिबंध था?

इससे पहले तत्काल बुकिंग के लिए भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था. मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले, हमने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें तत्काल बुकिंग के लिए 15 मिनट का प्रतिबंध लगाया गया था. उस आदेश के लाभों को देखते हुए अब हमने इस सुविधा को सामान्य आरक्षण बुकिंग पर भी लागू करने का फैसला किया है.

नया नियम कैसे लागू होगा?

1 अक्टूबर, 2025 से केवल आधार से जुड़े IRCTC खाते वाले यात्री ही आरक्षण विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट के दौरान सामान्य आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक कर पाएंगे. इस अवधि के बाद सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए नियमित बुकिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी.

क्या है पूरी गाइडलाइन