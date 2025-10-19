Home > देश > नासिक में ट्रेन हादसा! Diwali मनाने घर जा रहे 3 यात्री गिरे, 2 की दर्दनाक मौत, 1 घायल

नासिक में ट्रेन हादसा! Diwali मनाने घर जा रहे 3 यात्री गिरे, 2 की दर्दनाक मौत, 1 घायल

Karmabhoomi Express Accident: महाराष्ट्र के नासिक में दीवाली के लिए घर जा रह तीन यात्री चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. इस हादसे मे 2 यात्री की मौत हो गई जबकि 1अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 19, 2025 10:02:22 PM IST

karmabhoomi Express Accident: दिवाली और छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहर से ट्रेन से घर लौट रहे होते है. ट्रेन यात्री से खचाखच भरी होती है. इसी बीच नासिक रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ. जिसमें तीन यात्री ट्रेन में चढ़ते समय गिर गए. दो यात्री ट्रेन की चपेट में आकर मारे गए और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना कर्मभूमि एक्सप्रेस में हुई है. जो आमतौर पर नासिक स्टेशन पर नहीं रुकती. हालांकि घटना वाले दिन ट्रेन धीमी गति से चल रही थी. जिसका फायदा उठाकर तीन यात्रियों ने जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. चढ़ते समय तीनों यात्री अपना संतुलन खो बैठे ट्रेन से गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए.

2 की मौके पर मौत, 1 घायल

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रेलवे अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया. स्थानीय प्रशासन और रेलवे की टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. ओढ़ा स्टेशन प्रबंधक आकाश ने रेलवे विभाग को सूचित किया. उन्होंने बताया कि ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास ढिकलेनगर इलाके में तीन युवक ट्रेन से गिर गए. इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया.

सुचना मिलते ही पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर नासिक थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक माली और उनकी टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान भुसावल जाने वाली रेल पटरियों पर 190/1 और 190/3 के बीच 30 से 35 वर्ष की आयु के दो युवक मृत पाए गए. एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल पाया गया. जिसे तुरंत एम्बुलेंस द्वारा जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली के अवसर पर छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

Tags: Karmabhoomi Expressmumbai newsnashik newstrain accident
