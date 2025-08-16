Kanpur News: कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बंद मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी, 18 जुआरी गिरफ्तार

जेबा की रिपोर्ट, Kanpur: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश जश्न मना रहा था, वहीं शहर के रेलबाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने मीरपुर पानी टंकी के पास एक बंद मकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और 18 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस ने 32 हजार रुपये नगद, 10 ताश की गड्डियां, मोबाइल फोन, कीपैड फोन और एक अंगूठी भी बरामद की। सूत्रों के मुताबिक यह मकान दीपांशु यादव उर्फ गोलू का है, जहां बाहर से ताला लगाकर अंदर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा था।

मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा उठाकर गोलू और उसके साथी यहां जुए का बड़ा आयोजन कर रहे हैं। बताया गया कि इलाके के कुछ पुलिसकर्मी भी इस अवैध गतिविधि को संरक्षण दे रहे थे। इसी कारण एसीपी कैंट ने बिना थाने को सूचना दिए अपनी टीम के साथ गुप्त छापेमारी की छापेमारी के दौरान मकान के अंदर 22 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस के अचानक पहुंचने पर चार शातिर जुआरी छत फांदकर भाग निकले, जबकि 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दीपांशु यादव उर्फ गोलू और कुनाल यादव लगातार जगह बदलकर जुआ खिलवाने का काम करते थे, ताकि उन पर किसी को शक न हो।

एसीपी आकांक्षा पांडेय ने क्या बताए?

एसीपी आकांक्षा पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया है। फरार जुआरियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां अवैध जुए का धंधा चल रहा था। कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की इस छापेमारी से लोगों में राहत की भावना है।पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध अड्डों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जुआ व सट्टा जैसे अपराध समाज को खोखला करते हैं और युवाओं को गलत रास्ते पर धकेलते हैं। इस तरह के अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे तो अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं बचेगी।

