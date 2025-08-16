Home > देश > कौन होगा उपराष्ट्रपति की कुर्सी का हकदार? ‘ये BJP है साहब’ नाम तो तय हो गया…बस फॉर्मेलिटी के लिए होने जा रही बैठक

Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, भाजपा में अपने संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चाएँ और अटकलें तेज़ हो गई हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 11:10:28 IST

Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, भाजपा में अपने संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चाएँ और अटकलें तेज़ हो गई हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। इस वजह से इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय करने के लिए भाजपा ने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है।

बैठक में  होगा नाम तय 

जी हाँ, रविवार यानी कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनडीए के सभी घटक दलों के साथ भाजपा की पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। वहीँ एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है। 

कौन बनेगा उपराष्ट्रपति 

सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कई चेहरे बीजेपी के पपास हैं। वहीँ आपको बता दें, उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाला कोई ऐसा भाजपा नेता होगा जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ी हो। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कुछ मौजूदा राज्यपाल जैसे महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, गुजरात के आचार्य देवव्रत या जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसे कई नाम चर्चा में हैं।

