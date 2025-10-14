West Bengal Gangrape: आखिर दरिंदों के बीच क्यों छोड़कर भागा दोस्त? Durgapur Gangrape Case में आया बड़ा ट्विस्ट, अब पुलिस करेगी पर्दाफाश

Durgapur Gangrape Case: पश्चिम बंगाल में हुए गैंगरेप मामले के बाद से ही देशभर में बवाल मचा हुआ है. देशभर की जनता आक्रोशित है और ममता से जवाब मांग रही है कि हमेशा बंगाल ही क्यों? इस बीच ममता के विवादित बयानों ने भी देश का गुस्सा और भड़का दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोभापुर इलाके के एक निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की छात्रा रात करीब नौ बजे अपनी एक सहेली के साथ खाना खाने निकली थी. इस दौरान कैंपस के गेट के पास खड़े कुछ युवकों ने उनका पीछा किया. जिसके कुछ दूर चलते ही उन्होंने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और 5 हज़ार रुपये मांगे. जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन पैसे लेकर आ, मोबाइल फोन तब ही मिलेगा.
बर्बरता की सारी हदें पार
इतना ही नहीं, इसके बाद दरिंदों ने लड़की के बाल खींचे और उसे घसीटकर जंगल में ले गए. फिर बारी-बारी से उसके साथ घिनौना काम किया. इस दौरान पीड़िता का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया . आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना कॉलेज परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर हुई. घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ये सभी पास के ही प्राणगंज गांव में रहते थे.
दोस्तों पर जताया शक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कुछ ऐसा कहा जो हैरान कर देने वाला था. दरअसल, पीड़िता के पिता ने शक जताया है कि उनके दोस्त की आरोपियों से मिलीभगत है, वरना वो मौके से भाग क्यों गया? उसने किसी को फोन करके घटना की सूचना क्यों नहीं दी? इतना सब होने के बाद भी आरोपियों के परिवार वाले खुद को निर्दोष बता रहे हैं. वहीं अब भी इस मामले की जांच की जा रही है. इस मामले से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे. जिसके लिए आपको https://www.inkhabar.com/ से जुड़े रहना होगा.
ये भी पढ़ें: IPS सुसाइड मामले में DGP की छुट्टी! Rahul समेत Chirag पासवान पहुंचेंगे चंडीगढ़, CM Saini ने भी लिया बड़ा फैसला