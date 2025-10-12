BJP ने किस मुस्लिम को दिया राज्यसभा का टिकट? 3 उम्मीदवारों के नाम का एलान

Rajya Sabha Elections in Jammu-Kashmir: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में तीन उम्मीदवारों के नाम हैं. भाजपा ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सत पाल शर्मा को मैदान में उतारा है. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चार सीटों के चुनाव के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं.

भाजपा को एक सीट पर बढ़त हासिल (BJP has leads in one seat)

विधानसभा में अपनी संख्या के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है. तो वहीं, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को केवल एक सीट पर बढ़त हासिल है. लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. जिससे लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दूसरे दलों से समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा. जिसके लिए अन्य दलों के विधायकों को लुभाने का भरसक प्रयास किया जाएगा.

कब होगा चुनाव? (Jammu Kashmir Rajya Sabha Election 2025 Date)

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और कहा कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है. पार्टी ने शुक्रवार को घोषणा की कि फारूक अब्दुल्ला इस बार राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबेरॉय और सज्जाद किचलू को उम्मीदवार बनाया है.

कौन हैं गुलाम मोहम्मद मीर? (Who is Ghulam Mohammad Mir?)

बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद मीर जम्मू-कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक चेहरे हैं. उनका चयन बीजेपी की नई रणनीति की ओर इशारा करता है, जिसके तहत पार्टी मुस्लिम समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बीजेपी का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पार्टी की नीतियों को लेकर घाटी में सकारात्मक माहौल बना है और अब स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने का समय है. मीर लंबे समय से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और घाटी में कई विकास परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं.

