इस्तीफे के बाद आखिर क्यों परेशान थे जगदीप धनखड़? अभय चौटाला ने बता दी अंदर की बात

Abhay Chautala: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अभय सिंह चौटाला ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 21, 2025 1:35:21 PM IST

Abhay Chautala on Jagdeep Dhankhar Resignation: हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला (Abhay Singh Chautala) ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बारे में कई खुलासे किए हैं.  एक पॉडकास्ट में अभय ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ काफी परेशान थे. 

अभय चौटाला ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस घर में रहने में घुटन हो रही है और वे वहां नहीं रहना चाहते.  इसके बाद मैंने उनसे मेरे फार्महाउस पर आकर रहने का अनुरोध किया.

चौटाला परिवार का जगदीप धनखड़ से पारिवारिक रिश्ता है

अभय ने आगे कहा कि चौटाला परिवार का जगदीप धनखड़ से 40 साल का पारिवारिक रिश्ता है, वे परिवार के सदस्य की तरह हैं.  धनखड़ जब तक चाहें फार्महाउस पर रह सकते हैं, क्योंकि यह उनके अपने घर जैसा है.  आपको जानकारी के लिए बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.  जिसके बाद विपक्ष के नेताओं द्वारा तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थी.

जगदीप धनखड़ ने 1 सितंबर को आधिकारिक आवास कर दिया खाली

जानकारी के अनुसार, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 1 सितंबर को अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया और दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में अभय चौटाला के फार्महाउस में चले गए.  उन्होंने इस्तीफा देने के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति भवन छोड़ा.

धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर अभय चौटाला ने क्या कहा?

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था.  अब इस पर अभय चौटाला का बयान सामने आया है.  जिसमें उन्होंने बताया कि धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं.  जबकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य का कारण बताया था, अभय चौटाला ने खुलासा किया कि धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं और सुबह-शाम टेबल टेनिस खेलते हैं और स्विमिंग करते हैं. 

आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है कि धनखड़ 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली में शामिल होंगे या नहीं, जो ताऊ देवीलाल की जयंती है.  चौटाला ने कहा कि वे एक-दो दिन में जगदीप धनखड़ से मिलेंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे. 

