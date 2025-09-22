AIR INDIA की फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश? उड़ान के दौरान मचा हड़कंप, 9 लोगों को किया CISF के हवाले
बेंगलुरु से वाराणसी जा रही Air India Express की फ्लाइट में बड़ा हड़कंप, जब एक यात्री ने अचानक cockpit का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की. पायलट की सतर्कता से टला हादसा, 9 यात्री CISF के हवाले. जानिए पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 4:42:45 PM IST

बेंगलुरु से वाराणसी जा रही Air India Express की उड़ान IX-1086 में अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की. हैरानी की बात यह थी कि उसने सही पासकोड भी डाला. कैप्टन ने स्थिति को देखते हुए तुरंत दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और पूरे विमान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया.  अब सवाल यह उठने लगे कि क्या यह महज़ गलती थी या हाइजैक की कोई साजिश?

मिली जानकारी के मुताबिक, जिस व्यक्ति ने यह कोशिश की, वह अपने आठ साथियों के साथ यात्रा कर रहा था. सभी नौ यात्रियों को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX-1086 सोमवार, 22 सितंबर सुबह 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने क्या कहा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमें वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है, जहाँ एक यात्री शौचालय ढूँढ़ते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में घुस गया. हम पुष्टि करते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई है. लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जाँच चल रही है.”

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उड़ान के दौरान हुई इस घटना का ज़िक्र करते हुए ज़ोर देकर कहा कि उसके मज़बूत सुरक्षा प्रोटोकॉल से “कोई समझौता नहीं हुआ है.” लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया कि यात्री को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उड़ान के दौरान हुई इस दुर्घटना के लिए उसे नो-फ्लाई सूची में डाला जा सकता है.

