100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?

Diwali Chhath Special Trains: देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चूका है. दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में अक्सर लोगों को सीट नहीं मिल पाती है. लेकिन इस बार केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने त्योहारों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 12000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का एलान किया है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने इसको लेकर व्यापक तैयारियां कर ली है. इस साल, पिछले साल की तुलना में अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी भी साझा की.

पिछले साल की तुलना में चलेंगी 4500 अधिक ट्रेनें (4500 more trains will operate compared to last year)

छठ पूजा और दिवाली के लिए ट्रेन संचालन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल हमने इन त्योहारों के दौरान 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं और इस बार हम अपनी क्षमता और बढ़ा रहे हैं. भारतीय रेलवे का लक्ष्य छठ पूजा और दिवाली के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए लगभग 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाना है. यह ध्यान देने योग्य है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ होती है. इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है.

1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेंगी ये ट्रेनें (These trains will operate from October 1st to November 15th)

अश्विनी वैष्णव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने 10,000 स्पेशल ट्रेनों के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इनमें से 150 पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेनें होंगी और इन्हें आखिरी समय में चलाया जाएगा. समय सीमा के बारे में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से चलना शुरू करेंगी और 15 नवंबर तक चलती रहेंगी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर आया बड़ा अपडेट (Major update on the Vande Bharat sleeper train)

देश भर में भारतीय रेलवे के संचालन में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है. इसी बारे में चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 70 में से 29 डिवीजनों में ट्रेनों की समयबद्धता 90% से अधिक. उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के विकास में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी है. अश्विनी वैष्णव के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार है और इसका परीक्षण पूरा हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि वे एक साथ दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करेंगे और वे दूसरे रैक के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर तक आने की उम्मीद है.

