100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?
Home > देश > 100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?

100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?

Festival Special Trains: त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे ने लगभग 12000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान किया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 24, 2025 9:37:20 AM IST

Festival Special Trains
Festival Special Trains

Diwali Chhath Special Trains: देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चूका है. दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों में अक्सर लोगों को सीट नहीं मिल पाती है. लेकिन इस बार केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने त्योहारों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 12000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का एलान किया है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने इसको लेकर व्यापक तैयारियां कर ली है. इस साल, पिछले साल की तुलना में अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी भी साझा की.

पिछले साल की तुलना में चलेंगी 4500 अधिक ट्रेनें (4500 more trains will operate compared to last year)

छठ पूजा और दिवाली के लिए ट्रेन संचालन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल हमने इन त्योहारों के दौरान 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं और इस बार हम अपनी क्षमता और बढ़ा रहे हैं. भारतीय रेलवे का लक्ष्य छठ पूजा और दिवाली के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए लगभग 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाना है. यह ध्यान देने योग्य है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ होती है. इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है.

1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेंगी ये ट्रेनें (These trains will operate from October 1st to November 15th)

अश्विनी वैष्णव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने 10,000 स्पेशल ट्रेनों के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इनमें से 150 पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेनें होंगी और इन्हें आखिरी समय में चलाया जाएगा. समय सीमा के बारे में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से चलना शुरू करेंगी और 15 नवंबर तक चलती रहेंगी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर आया बड़ा अपडेट (Major update on the Vande Bharat sleeper train)

देश भर में भारतीय रेलवे के संचालन में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है. इसी बारे में चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 70 में से 29 डिवीजनों में ट्रेनों की समयबद्धता 90% से अधिक. उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के विकास में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी है. अश्विनी वैष्णव के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार है और इसका परीक्षण पूरा हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि वे एक साथ दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करेंगे और वे दूसरे रैक के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर तक आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें :- 

PM Modi का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़क उठे भाजपाई, कांग्रेस नेता को सरेआम पहनाई साड़ी

24th September Weather: मॉनसून की वापसी के साथ भारी तबाही! इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

Tags: Ashwini Vaishnawdiwali special trainsFestival Special Trainsindian railwayIndian Railway Special Trains
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?
100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?
100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?
100-200 छोड़िये दिवाली-छठ पर चलेंगी 12000 स्पेशल ट्रेनें, जानिये बिहार-यूपी के लिए कितनी?