Diwali Weather 2025: इस बार बारिश करेगी दिवाली का मजा किरकिरा? जान लें अपने शहर का हाल

Diwali weather: दिवाली की रौनक और रोशनी के बीच इस साल मौसम भी अपनी अलग कहानी बताएगा. दक्षिण भारत के कई राज्यों में 18 अक्टूबर तक भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज़ हवाओं की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश आपके त्योहार के पल को और रोमांचक बना सकती है. दूसरी ओर, दिल्ली में दिवाली के दिन मौसम खुशगवार रहने की उम्मीद है, जिससे त्यौहार की खुशियाँ और भी बढ़ जाएँगी. आइए जानते हैं पूरे देश में अगले कुछ दिनों के मौसम का पूरा हाल.

IMD बुलेटिन के अनुसार, 15 से 19 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा. कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 16 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है. लक्षद्वीप में 17 और 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. इन इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली का वो बंगला जो खा गया कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी, अब वहां रहने आ रहा है ये पावरफुल शख्स

दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी

अन्य राज्यों में, 15 से 17 अक्टूबर के बीच कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 14 और 15 अक्टूबर को गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. विदर्भ क्षेत्र में 16 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. ओडिशा में 15 अक्टूबर को गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, हालाँकि उसके बाद बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

इस बीच, दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMD) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

By-election 2025: बीजेपी ने इस सीट से उतार मुस्लिम उम्मीदवार, लिस्ट किया जारी