अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान
IMD Weather Forecast: भारत के अलग-अलग राज्यों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मौसम कैसा रहेगा, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसको लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 2, 2025 9:00:20 PM IST

Weather Forecast October-December-2025: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के मौसम का अपना नवीनतम पूर्वानुमान जारी किया है. रिपोर्ट की मानें तो इस दौरान दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में बारिश सामान्य से कम रह सकती है. उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का कहना है कि ला नीना और नकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है (These states may experience less than normal rainfall)

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में इस दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, जिससे मौसम सुहाना रहेगा. न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि रातें सामान्य से उतनी ठंडी नहीं होंगी. दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जल्दी बर्फबारी हो सकती है.

इन राज्यों में सामान्य से अधिकत बारिश हो सकती है (These states are likely to receive above-average rainfall)

तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराइकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, माहे और दक्षिणी कर्नाटक में सामान्य से 112% अधिक बारिश होने की संभावना है. यह दक्षिण भारत का मुख्य मानसून का मौसम है, जिससे फसलों, जलाशयों और भूजल भंडारण को सीधा लाभ होता है. तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है, लेकिन लगातार बारिश के कारण नमी और उमस बनी रहेगी. 

पूर्वी और मध्य भारत में कैसा रहेगा मौसम? (What will the weather be like in eastern and central India?)

पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा) में सामान्य बारिश होने की संभावना है और अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. मध्य भारत (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे रबी की फसलों को फायदा होगा.

पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम? (What will the weather be like in western India?)

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि सौराष्ट्र-कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश हो सकती है. दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति और खराब हो सकती है. वहीं महासागरीय प्रभाव ईएनएसओ (एल नीनो-दक्षिणी दोलन) वर्तमान में न्यूट्रल स्थिति है, लेकिन अक्टूबर-दिसंबर में ला नीना बनने की संभावना बढ़ रही है.

कुल मिलाकर देखें तो अक्तूबर-दिसंबर 2025 का मौसम भारत में दक्षिण और मध्य भारत के लिए अनुकूल, जबकि उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. उत्तर भारत में ठंड तो होगी लेकिन रातें अपेक्षाकृत गर्म रहेंगी. 

