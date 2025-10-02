कोलंबिया में जाकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया? जिससे भड़क उठी भाजपा
कोलंबिया में जाकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया? जिससे भड़क उठी भाजपा

Rahul Gandhi Colombia Visit: राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं. कोलंबिया के ईआईए यूनिवर्सिटी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 2, 2025 7:29:20 PM IST

Rahul Gandhi on Indian Democracy
Rahul Gandhi on Indian Democracy

Rahul Gandhi in Colombia: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi in Colombia) इन दिनों विदेश दौरे पर हैं. इसी क्रम में उन्होंने कोलंबिया में देश के लोकतंत्र और भारत-चीन के रिश्तों को लेकर बयान दिया है. दरअसल, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम चीन की तरह लोगों को दबा नहीं सकते हैं. दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कोलंबिया के ईआईए यूनिवर्सिटी में एक संवाद कर्यक्रम में बोल रहे थे. जहां उन्होंने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है.

भारत और चीन को लेकर क्या बोले राहुल गांधी? (What did Rahul Gandhi say about India and China?)

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या अगले 50 वर्षों में भारत और चीन दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है. भारत, चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है. हम ठीक उस जगह पर बैठे हैं जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं.

भारत में लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा? (What did Rahul Gandhi say about democracy in India?)

कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वह बेहद आशावादी हैं, लेकिन साथ ही भारतीय ढांचे में भी कुछ खामियां और जोखिम हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरुरी है. उन्होंने लोकतंत्र पर हो रहे हमले को सबसे बड़ा जोखिम बताया. भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है. विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है.



हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं: राहुल गांधी (We are unable to create jobs: Rahul Gandhi)

इसके अलावा, राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर है और हम मैन्युफैक्चरिंग में असमर्थ हैं. अमेरिका में ट्रंप के साथ ज्यादातर लोग वे हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी नौकरियां खो दी हैं. चीन ने एक गैर-लोकतांत्रिक वातावरण में उत्पादन का प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें एक लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत है. हमारे लिए चैलेंज लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मॉडल विकसित करने का है, जो चीन को टक्कर दे सके.

किन-किन देशों के दौरे पर हैं राहुल गांधी? (Which countries is Rahul Gandhi visiting?)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 4 देशों की यात्रा पर हैं, जहां वो प्रमुख नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे. जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी 10 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान ब्राजील, कोलंबिया, पेरू एवं चिली का दौरा करेंगे.

भड़क उठी भाजपा (BJP on Rahul Gandhi)

राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर अब भाजपा का बयान सामने आ गया है. भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर प्रोपेगेंडा लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं. आगे उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी एक बार फिर LoP- लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा- की तरह व्यवहार कर रहे हैं. विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं. आखिरकार, वह भारत से लड़ना चाहते हैं. कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं और अब यह. 

