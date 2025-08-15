Home > देश > Uttar Pradesh News: लखीमपुर में 10 सेकेंड में नदी में समाया शिव मंदिर, शारदा नदी उफान पर, ग्रामीणों में डर व दहशत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर देखते ही देखते शिव मंदिर शारदा नदी में समा गया मंदिर गिरने के दौरान लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया मंदिर गिरते समय लोगों ने कहा जय हो भोलेनाथ,मंदिर से पहले लगभग एक दर्जन से ज्यादा मकान भी शारदा नदी में समा चुके है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 15, 2025 08:26:43 IST

अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर देखते ही देखते शिव मंदिर शारदा नदी में समा गया मंदिर गिरने के दौरान लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया मंदिर गिरते समय लोगों ने कहा जय हो भोलेनाथ,मंदिर से पहले लगभग एक दर्जन से ज्यादा मकान भी शारदा नदी में समा चुके है,जिससे ग्रामीणों में डर व दहशत में है।मंदिर गिरने के बाद निघासन एसडीएम राजीव निगम ने स्थलीय निरीक्षण भी किया साथ ही लोगो को सर्तक रहे को कहा| लोगो का कहना है इसी तरह से अगर शारदा नदी कटान करती रहेगी तो धीरे धीरे पूरा गांव विनाश हो जाएगा जिसको लेकर के लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के मकान व खेत पहले से ही शारदा नदी में समा चुके हैं अब जिनके मकान और जमीन बची हुई है वह लोग काफी परेशान है।

5 तहसील क्षेत्र में 1500 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी 

Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों पांच तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है सदर, गोला, पलिया, निघासन और धौरहरा इन तहसील क्षेत्र में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है कहीं बाढ़ के पानी से लोगों के घर डूबे हुए हैं तो कहीं लोगों की फसले पानी से डूबी हुई है तो कहीं पर नदी कटान कर रही है लखीमपुर खीरी जिले में हर बार शारदा घाघरा मोहना करनाली नदी अपना रूद्र रूप दिखाती हैं और सैकड़ो एकड़ फसलों के साथ-साथ घरों को अपने आगोश में ले लेती हैं जिससे लोग काफी परेशान होते हैं साथ ही लोगों का भारी नुकसान भी होता है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन भी लगातार लगा रहता है बाढ़ क्षेत्र में चौकिया बनाई गई है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में लगी हुई है साथ ही राजस्व विभाग की भी टीम में लगी हुई है बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लंच पैकेट बांटे जा रहे हैं साथ ही राहत किटे बांटी जा रही है जिसमें आलू, प्याज, चावल आटा आदि सामग्री दी जा रही है।

बाढ़ इलाके में कैसे निकलते है लोग

बाढ़ से प्रभावित इलाके जो है वहाँ पर लोगो को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोग पानी के तेज बहाव में बह भी गए है,लेकिन उसके बाद भी लोगो को उन्ही पानी मे से निकलना होता है,लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते है,जहाँ पर ज्यादा पानी होता है वहाँ पर लोग नाव का सहारा लेकर अपने गंतब्य तक पहुँचते है। बाढ़ के समय मे लोगो की मुश्किलें तो बढ़ती ही है साथ साथ लोगो का भारी नुकसान भी होता है,कही लोगो के घर पानी मे बह जाते है तो कही लोगो के खेत कट जाते है तो कही सड़के कट जाती है,जिससे लोग काफी दिक्कते होती है,वही नुकशान की भरपाई के लिए सरकार भी लोगो को लाभ देती है,लेकिन सभी जरूरत मन्दो तक मदद नही पहुँच पाती इसमे लगे अधिकारी लापरवाही करते है जिसकी वजह से सभी तक मदद नही पहुँचती है।

बाढ़ से प्रभावित इलाकों में किन-किन समस्याओं का सामना 

बाढ़ के समय मे लोगो को खाना,शौच,काम,बिजली आदि की समस्याएं होती है, बाढ़ का पानी जब लोगो के घरों में भर जाता है तो कही एक समय खाना बनता है तो कही खाना बनता ही नही है ऐसे घर मे छोटे छोटे बच्चे जो होते है उन्हें भी परेशानियां होती है। कुछ जगहों पर बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोग पलायन कर ऊंची जगह पर चले जाते तो कही लोग सड़कों के किनारे अपना आशियाना बना लेते है, तो कही पर बाढ़ के पानी के बीच मे ही बांस बल्ली लगाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लेते है।कर बार तो ऐसे तस्वीरे सामने आई है जहाँ पर लोग बाढ़ के पानी मे फसने के दौरान पेंड पर बैठे नजर आए।

