‘किडनेप हो जाते राहुल गांधी अगर…’, BJP सांसद ने यादव परिवार का किया पर्दाफाश, पलंग के नीचे दुबककर बैठ गए ‘लालू के लाल’

Voter Adhikar Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर राहुल गाँधी ने एक और यात्रा का आह्वान किया है। जिसके बाद एक बार फिर पक्ष-विपक्ष के बीच शीतयुद्ध छिड़ गया है। वहीँ अब बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ पर हमला बोलै है। दरअसल, रविवार को उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लालू यादव के राज में राहुल गांधी बिहार आते तो उनका अपहरण कर लिया जाता। नीतीश कुमार की सरकार में बहुत सुधार हुए हैं, वो पर्यटन के लिए आए हैं, उन्हें खुलेआम घूमना चाहिए।

बिहार अब सुरक्षित है…

दरअसल, मीडिया से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, बिहार अब सुरक्षित है। वो आज़ादी से घूम सकते हैं। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने दावा किया कि ये लोग चाहे कितने भी सक्रिय हो जाएँ, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और देश के विकास में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी होगी। वहीँ इसके चलते , मंत्री अशोक चौधरी भी मोतिहारी पहुँचे और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।

राहुल पर किया वार

इतना ही नहीं इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल-तेजस्वी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ को लेकर साफ कहा कि ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां के लोगों का वोट कट रहा है। ये लोग इस यात्रा के जरिए ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को चुनाव के लिए बिहार आना चाहिए। अगर वो पहले बिहार आते तो आज राजद उन पर हावी नहीं होती।

