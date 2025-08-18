Home > देश > मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा

मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा

Manisha Murder Case: हरियाणा के भिवानी में शिक्षिका मनीषा की लाश मिलने के बाद से पूरा हरियाणा आक्रोश की आग में झुलस रहा है । भिवानी के लोहारू में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का तबादला तक कर दिया है।

Published By: Heena Khan
Published: August 18, 2025 08:08:02 IST

manisha muder case
manisha muder case

Manisha Murder Case: हरियाणा के भिवानी में शिक्षिका मनीषा की लाश मिलने के बाद से पूरा हरियाणा आक्रोश की आग में झुलस रहा है । भिवानी के लोहारू में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का तबादला तक कर दिया है। आपको बता दें, ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में लोहारू थाना प्रभारी अशोक को लाइन हाजिर कर दिया गया है और महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

बेरहमी से की हत्या 

वहीं, आपको बता दें, शुक्रवार को रोहतक पीजीआई में दोबारा हुए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। इतना ही नहीं इस दौरान दरिंदों ने शव की आँखें और कई अंग भी निकाल लिए । अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से साफ मना कर दिया है।

16 साल की उम्र में ज्वाइन किया RSS…कोयंबटूर से दो बार सांसद, जानें कौन है NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन

आक्रोश में दिखा हरियाणा 

वहीँ दूसरी ओर, घटना के पांच दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिसके बाद हरियाणा के लोगों ने शनिवार को भिवानी में दिल्ली-पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। लोहारू, ढिगावा, बहल क्षेत्र और चरखी दादरी में दुकानदारों ने बाजार बंद रखे। इतना ही नहीं शुक्रवार रात सोहांसरा, लोहारू समेत कई गांवों में कैंडल मार्च भी निकाले गए। इससे पहले शुक्रवार शाम रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने सिंघानी में घटनास्थल का दौरा किया। ढिगावा स्थित धरना स्थल से आई 21 सदस्यीय समिति ने आईजी से मुलाकात की और 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर राज्यस्तरीय आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी।

Tags: bhiwani newsharyana bhiwani muderharyana newshome-hero-pos-3manisha hatyakandmanisha murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा
मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा
मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा
मनीषा हत्याकांड: गला काटा, आंखें तक नोंच ली! हरियाणा की बेटी का किया वो हाल…मनीषा हत्याकांड पर झुलस रहा पूरा हरियाणा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?