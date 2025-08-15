शृंगार का सामान और फटी आंखें, अंधेरी जगह पर बैठे महिला कर रही थी काला जादू, खुद की सिफली पड़ी खुद पर ही भारी, Video देख चकरा जाएगा सिर

Black Magic Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होती हैं। जिनमे से कई वीडियो ऎसी होती हैं जिन्हे देखते ही हमारी हंस छूट जाती है तो कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिन्हे देखने के बाद हम इमोशनल बह हो जाते है। केवल यही नहीं बल्कि कुछ वीडियो तो ऐसी होती हैं जिन्हे देखने के बाद हमारी आँखें ही फ़टी रह जाती हैं। तो आज हम जिस वायरल वीडियो का जिक्र करने जा रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद आपकी आँखें सच में फ़टी रह जाएंगी।

वायरल हुआ वीडियो

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो यूपी के कीडगंज का है। इस वीडियो में एक महिला एक सूनसान पड़ी जगह पर अकेले बैठी होती है। जिसे देखकर कुछ लोग वहां पहुँच जाते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला अजीबोगरीब तरीके से बैठी हुई है। वहीँ वीडियो एक शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि लग रहा है जैसे जादू टोना कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को हैरानी होगी।

शायद काला जादू

वीडियो बनाने वाला शख्स बोलता हुआ दिख रहा है कि पता नहीं कौन है? शायद कला जादू करने वाली है या फिर कोई पागल है। इस वीडियो में वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है, हम नहीं जानते लेकिन यहाँ काला जादू का सामान भी। इतना ही नहीं वीडियो में शख्स ने बताया कि, 7 बजे से बैठी है और इस महिला को यहाँ ऐसी हालत में बैठे बैठे 11 बज गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये महिला कुछ बोल नहीं रही और हिल भी नहीं रही।

