Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल

Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल

Kal ka Rashifal, 11 October 2025 : क्या कहते है आज के सितारे आपके लिए उससे पहले आज के दिन की ग्रहीय स्थिति को जानना आपके लिए बेहद जरुरी है. आज कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात योग है. चंद्रमा उच्च के रहेंगे. ग्रहीय प्रभाव को देखते हुए आज का दिन सभी राशि के लोगों के लिए मिलाजुला रहेगा. आज कार्यभार कुछ कम होगा, करियर से जुड़े कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं तो वहीं व्यापार में शत्रु एक्टिव हो सकते हैं जिनसे आपको बचना होगा. अन्य मामले में कैसा बीतेगा आज का दिन, यहां पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 10, 2025 1:43:30 PM IST

Follow us on
Google News
Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष (Aries)

मेष - प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट से जुड़े समाचार प्राप्त होने की संभावना है. कंपटीटर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, विपरीत परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाएं, इस पर ध्यान देना होगा. आपकी कमियों को बताने वाले लोगों को अपना दुश्मन मत समझें, बल्कि वहीं आपके सच्चे हितैषी है वह आपके भले के लिए आप पर रोक टोक लगा रहे हैं. वाणी पर नियंत्रण रखे साथ ही विवादों का हल बातचीत से निकालने का प्रयास करें. हेल्थ की दृष्टि से पुराने रोग लापरवाही के चलते उभर सकते हैं, सतर्क रहें और इम्यून सिस्टम को मजबूत करें.

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष (Taurus)

वृष - जानने समझने और परखने के बाद लोगों को जॉब का ऑफर देना है. जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिमांड बढ़ सकती है. मित्र के साथ घूमने, मनोरंजन का अवसर मिल सकता है. आप विद्यालय की ओर से किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं. व्यस्तता के चलते वर्किंग महिलाएं घर से काम करने का विकल्प चुन सकती हैं. फिटनेस को लेकर एक्टिव रहें फिर चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक दोनों ही आपके लिए जरूरी है.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन (Gemini)

मिथुन - दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी लेने से बचना है, क्योंकि लोग गलतियों का जिम्मेदार आपको ठहरा सकते हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उधारी के सौदे को दूर से ही बाय-बाय कर दें, क्योंकि धन फंसने की आशंका है. यदि आज के दिन कहीं बाहर जाने की योजना है, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का खास ध्यान रखें साथ ही कुछ जरूरी दवा भी साथ ले जाएं. बड़े खर्च सामने आने से मूड ऑफ होगा, जिस कारण जीवनसाथी के साथ भी कहासुनी होने की आशंका है. इस समय भीड़ भाड़ वाला माहौल चल रहा है, इसलिए बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहने, जिससे इंफेक्शन से बचाव हो सके.

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क (Cancer)

कर्क - कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें, सीनियर या बॉस कभी भी राउंड पर आकर कार्यों की जांच पड़ताल कर सकते हैं. स्टॉक मेंटेन रखें, इसकी बीच बीच में जांच भी करते रहे क्योंकि माल शॉर्टेज होने की आशंका है, जिसके चलते बड़े क्लाइंट हाथ से निकाल सकते हैं. युवा वर्ग को गॉसिप और विवादों से दूर रहना है, अन्यथा बेवजह की बातों में आपको भी समेटा जा सकता है. स्ट्रेस होने की वजह से घर के सदस्यों से गलत व्यवहार कर सकते हैं. हेल्थ में बासी खाने और पैक्ड फूड आइटम से परहेज करना है, क्योंकि फूड प्वाइजनिंग होने की आशंका है.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह (Leo)

सिंह - ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज काम करने में मन कम लगेगा, जिसके चलते कार्यों को पूरा करने में देरी का सामना भी करना पड़ेगा. प्रभावी लोगों से संपर्क बनाएं, लोगों से मिलने-जुलने और उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें. कारोबार के प्रचार-प्रसार के लिए समय उत्तम है, विज्ञापन का सहारा ले इससे व्यापार को ग्रोथ मिलेगी. प्रोफेशनली सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं को प्रसिद्ध मिलेगी, दिन शानदार बीतेगा. कामकाज में पिता का सहयोग मिलेगा, उनकी दी गई सलाह पर विचार जरूर करें. माइग्रेन पेशेंट आज सिर दर्द को लेकर कुछ ज्यादा परेशान हो सकते हैं, दवा के साथ भरपूर नींद जरूर लें.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या (Virgo)

कन्या - कार्यस्थल के वातावरण में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसे आप काफी पसंद करने वाले हैं. प्रतिस्पर्धी से सतर्क रहें, उनकी गतिविधियों को हल्के में नहीं लेना है. दिव्यांग लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आए, उन्हें खाने पीने से जुड़ी वस्तुओं का दान दें. आज के दिन ईएमआई का सहारा लेकर किसी बड़े सामान की खरीदारी कर सकते हैं. जो लोग जिम करते हैं, उन्हें आज के दिन हैवी एक्सरसाइज करने से बचना है क्योंकि किसी कारण से मांसपेशियों में खिंचाव होने की आशंका है.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला (Libra)

तुला - कॉन्फिडेंस बूस्ट करें क्योंकि आप में आत्मविश्वास की कमी होने से लोग आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग को गैरकानूनी कार्य से दूर रहना है, जो भी करें कानूनी दायरे में रहकर ही करें. युवा वर्ग में आकर्षण भाव पनप सकता है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और इस समय सिर्फ करियर पर फोकस करना है. पारिवारिक किसी व्यक्ति की सेहत में धन खर्च होने की आशंका है, इसलिए सेहत के मामले में शुरुआती दौर में ही अलर्टनेस दिखाएं. गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करना है, क्योंकि अपच की समस्या होने की आशंका है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक - ऑफिस में अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखें और उनके आदेशों का पालन करें. प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों के हाथ अच्छी डील लगने की संभावना है. पार्टनर के साथ एकांत जगह पर जाने या समय व्यतीत करने की गलती नहीं करनी है क्योंकि लोग आपको गलत समझ सकते हैं. घरेलू विवादों को हवा देने से बचना है, यदि कोई मनमुटाव है तो समय रहते ही खत्म करने का प्रयास करें. पेट से जुड़ी दिक्कत से सचेत रहना है, घर के बने भोजन का सेवन करें साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु (Sagittarius)

धनु - नेगेटिव प्लेनेट कार्यों में रुकावट लाने और कार्य को पेंडिंग लिस्ट में शामिल करा सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से अलर्ट रहना चाहिए. व्यापार में हिसाब-किताब को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, उधारी के सौदे में तो इन बातों का खास ध्यान रखना है. गलत संगत के चलते युवा वर्ग किसी नशे की लत या गलत आदतों के प्रभाव में आ सकते हैं. छोटे भाई बहन से बातचीत करते रहें क्योंकि उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है. सेहत संबंधी मामलों में जरूरत से ज्यादा क्रोध कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में गिरावट की वजह बन सकता है.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर (Capricorn)

मकर - मकर राशि के लोग किसी की बुराई न करे क्योंकि ऑफिशियल षड्यंत्र काफी तेजी से चल रहा है. जो लोग स्पोर्टस से जुड़ा कारोबार करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले युवाओं को अभी से सारी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण संतान से जुड़ी इच्छा रखने वाले दंपत्ति को अभी कुछ और समय का इंतजार करना पड़ सकता है. गले में खराश और जकड़न जैसी समस्या हो सकती है, अभी आपको ठंडी चीजों के सेवन से बचना चाहिए.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ (Aquarius)

कुंभ - अपनी बात समय और माहौल देखकर करें, जिससे बात भी हो जाएं और किसी को बुरा भी न लगे. कारोबार में आज के दिन मुनाफे की अपेक्षा न करें, तो बेहतर रहेगा क्योंकि व्यापार में 'नो प्रॉफ़िट नो लॉस' की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. दिमाग में विचारों की उथल-पुथल मच सकती है, इसलिए विचारों का फिल्टर करें और सही विचार पर काम करना शुरू करें. घर के दादा-दादी या नाना-नानी की देखरेख की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आपको फलित होगा. पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, कल तक स्वास्थ्य से जुड़ी जिन बातों को लेकर परेशान थे, उनसे छुटकारा मिलेगा.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन (Pisces)

मीन - कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति को मार्गदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, उनके संग अपना अनुभव और ज्ञान जरूर शेयर करें. व्यापारी वर्ग को रूके हुए काम पैसे देकर करवाने पड़ सकते हैं, बस यह समझ लीजिए कि बिना लोभ दिए काम पूरे नहीं होंगे. परिस्थिति और समय संवेदनशील है, इसलिए जल्दबाजी में आकर युवा वर्ग को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से बचना है. आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसे और आभूषणों को संभालकर रखें, सामान गायब भी हो सकता है. यदि नशे की ओर बढ़ रहे है तो वक्त रहते संभल जाए, नशे के लती होने के साथ सेहत भी खराब हो सकती है.

Tags:
11 October 2025 Rashifal11 October RashifalAaj Ka RashifalKal Ka RashifalToday HoroscopeToday Horoscope 11 Octobertoday rashifal
Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल - Photo Gallery