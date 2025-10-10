Kal Ka Rashifal 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक इन राशि के लोगों को होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन, जाने यहां आज का राशिफल

Kal ka Rashifal, 11 October 2025 : क्या कहते है आज के सितारे आपके लिए उससे पहले आज के दिन की ग्रहीय स्थिति को जानना आपके लिए बेहद जरुरी है. आज कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात योग है. चंद्रमा उच्च के रहेंगे. ग्रहीय प्रभाव को देखते हुए आज का दिन सभी राशि के लोगों के लिए मिलाजुला रहेगा. आज कार्यभार कुछ कम होगा, करियर से जुड़े कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं तो वहीं व्यापार में शत्रु एक्टिव हो सकते हैं जिनसे आपको बचना होगा. अन्य मामले में कैसा बीतेगा आज का दिन, यहां पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल.